Mehmet Scholl
© Getty

Liebes-Geheimnis

Sie ist erst 17: Bayern-Star liebt die Tochter von Mehmet Scholl

19.08.25, 17:17
Der Bayern-Shootingstar liebt ausgerechnet die Tochter einer Vereinslegende.

Am Dienstag postete der Bayern-Star das erste Liebes-Foto mit seiner Josefine. Tom Bischof ist einer der größten Shootingstars im deutschen Fußball. Im Juni feierte der 20-Jährige sein Debüt in der Nationalmannschaft, im Sommer folgte der Wechsel zum FC Bayern München.

Doch auch abseits des Rasens läuft es für Bischof blendend. Wie die BILD berichtet, liebt der 20-Jährige mit Josefine Scholl die Tochter einer echten Bayern-Legende. „Josie“ ist das jüngste Kind von Mehmet Scholl und soll schon seit einigen Monaten mit dem neuen Bayern-Star liiert sein. Am Dienstag machte Bischof auf Instagram sogar ein erstes Pärchen-Foto auf Instagram.

Tom Bischof Josefine Scholl
© Instagram

Josefine (17) ist das jüngste Kind von Mehmet und Jessica. Polli wurde 2006 geboren, Lucas schon 1996. Der älteste Scholl-Sohn galt lange als Riesen-Fußballtalent, schaffte aber nie den Durchbruch. Aktuell spielt der 29-Jährige für Wacker InnsbruzckInnsbruck in der österreichischen Regionalliga.

