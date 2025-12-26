Alles zu oe24VIP
  oe24.at
  Sport
  US Sports
  NBA
Nikola Jokic
Basketball

Jokic führte Nuggets mit Galavorstellung zu Heimsieg

26.12.25, 11:37
Nikola Jokic hat die Denver Nuggets in der NBA mit einer Galavorstellung zu einem 142:138 nach Verlängerung gegen die Minnesota Timberwolves geführt.

Der serbische Center kam am Donnerstag auf 56 Punkte, 16 Rebounds und 15 Assists. Für Jokic war es das 15. "Triple-Double" dieser Saison. "Das war ein verrücktes Spiel", sagte der 30-Jährige nach dem Heimsieg seiner Nuggets.

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder kassierte innerhalb von zwei Wochen die dritte empfindliche Niederlage gegen die San Antonio Spurs. Die Texaner siegten dieses Mal 117:102. Thunder-Star Shai Gilgeous-Alexander schlug Alarm. "Wenn man in kurzer Zeit dreimal in Folge gegen dasselbe Team verliert, ist das andere Team wohl besser."

Trotz der fünften Saisonniederlage steht "OKC" mit 26 Siegen weiterhin an der Spitze der Western Conference, San Antonio kommt dem Meister allerdings immer näher (23-7). Bester Scorer war San Antonios De'Aaron Fox, der 29 Punkte erzielte. Gilgeous-Alexander schrieb 22 Zähler an.

