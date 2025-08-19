Woltemade-Poker: So knallhart sagte Stuttgart den Bayern ab

Der Mail-Verkehr zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart lässt tief blicken.

Diesen Spieler wollte der FC Bayern in diesem Sommer unbedingt verpflichten: Nick Woltemade. Der 23-Jährige war sich mit dem deutschen Meister auch einig, die Verhandlungen scheiterten aber am Veto des VfB Stuttgart.

Knallharte Absage

Geheime Mails, welche die SportBILD nun enthüllte, zeigen, wie knallhart die Schwaben den Bayern absagten. Am 10. Juli schickten die Münchner das erste Angebot über 40 Millionen plus 5 Millionen Boni. Die Antwort erfolgt einen Tag später. „Vielen Dank für Ihren Vorschlag. Die Abweichung zu unseren Vorstellungen ist derart fundamental, dass wir die Chance auf eine Einigung als absolut unrealistisch bezeichnen müssen“, heißt es im Mail. Und weiter: „Aus diesem Grund möchten wir die Gespräche beenden. Wir bitten Sie darum, von weiteren Werbungsversuchen abzusehen.“

© GEPA Pictures

Die Bayern geben aber dennoch nicht auf und schicken nur vier Tage später das nächste Angebot – dieses Mal über 50 Millionen plus 5 Mio. Boni und Weiterverkaufsbeteiligung. Die Antwort aus Stuttgart folgt wieder einen Tag später - dabei ist man dieses Mal per Du. „Unser Ansatz, auf persönliche Gespräche zu verzichten, ist darin begründet, dass wir zu weit auseinanderliegen. Daran ändert auch Euer jüngstes Angebot nichts.“ Und dann direkt an Chef-Verhandler Dreesen: „Wir bitten Dich, hierzu unsere Position zu respektieren.“