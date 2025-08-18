Alles zu oe24VIP
Nick Woltemade
© Getty

Kein Bayern-Wechsel

Neues Hammer-Gerücht um Nick Woltemade (23)

18.08.25, 10:32
Nach dem gescheiterten bayernBayern-Wechsel gibt es neuen Wirbel um den deutschen Nationalspieler. 

Seit vergangener Woche ist es klar, dass Nick Woltemade nicht zum FC Bayern wechselt. Während sich der Stürmer bereits mit den Münchnern einig war, konnten sich die beiden Vereine nicht auf eine Ablösesumme einigen.

Während man sich bei den Stuttgartern nun sogar Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung macht, könnte Woltemade die Schwaben nun dennoch bereits im Sommer verlassen.

Wechsel ins Ausland?

Wie die BILD berichtet, steht Woltemade einem Wechsel weiterhin offen gegenüber. Es sei vorstellbar, dass der 23-Jährige ins Ausland geht und sich einem europäischen Top-Klub anschließt.

Konkrete Anfragen gebe es derzeit aber nicht – das Transfer-Fenster ist aber noch zwei Wochen offen.

