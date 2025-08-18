Alles zu oe24VIP
Neymar
"Das war Scheiße"

Demütigung: Neymar weint hemmungslos auf dem Platz

18.08.25, 09:16
Der Superstar brach völlig in Tränen aus.

Neymar hat in seiner Karriere schon so einiges erlebt, dieses Spiel ging dem brasilianischen Superstar aber offenbar besonders nahe. Sein FC Santos wurde vor den eigenen Fans von Vasco da Gama nach allen Belangen vorgeführt und beim 0:6 richtiggehend gedemütigt.

"Eine Schande"

Neymar war völlig erschüttert und brach noch auf dem Platz in Tränen aus. Nach dem Spiel zeigte sich der 33-Jährige zerknirscht. „Das war Scheiße. Es ist eine Schande, so ein Spiel im Santos-Trikot hinzulegen.“ Ausgerechnet Gästetrainer Fernando Diniz musste Neymar nach dem Abpfiff trösten.

Neymar
Für Neymar war es die höchste Niederlage in seiner Karriere. Zuvor war dies ein 0:4 mit Barça gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Damals kam es im Rückspiel aber noch zum legendären 6:1-Comeback der Katalanen.

Die Lage bei Santos ist prekär. Der Traditionsclub liegt nach 19 Spielen nur auf Platz 15 - Trainer Cleber Xavier wurde nach dem Debakel entlassen.

