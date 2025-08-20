Bayern-Juwel und Rangnick-Wunschspieler Wanner wechselt zu Eindhoven

Paul Wanner verlässt den FC Bayern endgültig. Das 19-jährige Eigengewächs wechselt für rund 15 Millionen Euro zur PSV Eindhoven. Der Rekordmeister sichert sich eine Rückkaufoption, Wanner will in der Eredivisie den nächsten Schritt machen.

Die Zukunft von Paul Wanner scheint geklärt: Der 19-Jährige verlässt den FC Bayern und schließt sich der PSV Eindhoven an. Anders als bei seinen Stationen in Elversberg und Heidenheim handelt es sich diesmal nicht um eine Leihe, sondern um einen festen Transfer. Nach Informationen von „Sky“ kassieren die Münchner rund 15 Millionen Euro plus mögliche Boni. Zudem wurde eine Rückkaufoption für den Offensivspieler vereinbart.

Verletzung, aber bald wieder fit

Zuletzt fehlte Wanner wegen einer Bandverletzung im Sprunggelenk, die er sich im Testspiel gegen Tottenham zugezogen hatte. Der Offensivmann trainiert inzwischen wieder mit dem Ball und soll kommende Woche einsatzfähig sein – allerdings nicht mehr im Trikot des deutschen Rekordmeisters.

Kompany und Eberl sahen Chance bei Bayern

Noch vor wenigen Wochen hatte Sportvorstand Max Eberl betont, Wanner stehe vor einer „Riesen-Möglichkeit“ auf Spielzeit. Nach dem Abgang von Thomas Müller nach Vancouver und der Verletzung von Jamal Musiala schien der Weg frei. Trainer Vincent Kompany sprach von einer Perspektive, „eine Bayern-Karriere aufzubauen“. Am Ende entschieden sich Klub und Spieler jedoch anders.

Wanner will Spielpraxis und Entwicklung

Der Mittelfeldspieler selbst drängte auf einen Schritt, der ihm mehr Einsätze garantiert. In Elversberg und Heidenheim hatte er sich über Leihen bereits entwickelt, nun soll die Eredivisie der nächste Baustein sein. PSV Eindhoven lockt mit internationalem Fußball und dem Status als amtierender Meister unter Trainer Peter Bosz. Auch Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach hatten Interesse gezeigt, doch die Niederlande bieten bessere Perspektiven.

Bayern mit weiterem Transferplus

Für die Bayern bedeutet Wanners Verkauf zusätzliche Einnahmen. Das Transferplus steigt damit auf über 20 Millionen Euro. Allerdings wird der Kader durch die Abgänge von Müller, Coman und Sané immer dünner. Auf der Zugangsseite steht bislang nur Luis Díaz vom FC Liverpool.

Nationalteam-Poker weiter offen

Neben seiner Klubzukunft ist auch Wanners Nationalteam-Frage ungeklärt. Zwar wurde der Offensivmann zuletzt für die deutsche U21 nominiert, doch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick kämpft um das Ausnahmetalent. Der 19-Jährige, Sohn einer Österreicherin, will sich noch nicht festlegen. Rangnick wirbt weiter um ihn und verweist auf gute Einsatzchancen im ÖFB-Team.