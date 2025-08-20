Die GANZE Wahrheit: Thomas Müller lüftet Geheimnis über Bayern-Aus

Thomas Müller blickt auf sein Aus beim FC Bayern zurück – und spricht offen über seinen Wechsel zu den Vancouver Whitecaps.

Nach 25 Jahren beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München war für Thomas Müller in diesem Sommer Schluss. Der 35-Jährige, der 2014 Weltmeister mit Deutschland wurde, startet nun in der Major League Soccer beim kanadischen Klub Vancouver Whitecaps.

Offene Worte zur Trennung

Im Interview mit der deutschen "Sport Bild" schilderte Müller, wie die Trennung vom FC Bayern ablief. Besonders eine Situation sorgte bei ihm für Irritationen. Bayern-Patron Uli Hoeneß hatte Müller bei der Premiere seiner Dokumentation öffentlich geraten, die Karriere beim Rekordmeister im Sommer zu beenden.

Hoeneß räumte Missverständnis ein

Was Müller zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Der Beschluss, dass er keinen neuen Vertrag mehr erhalten würde, war längst gefallen. Erst später räumte Ehrenpräsident Hoeneß ein, dass Müller selbst zu diesem Zeitpunkt noch nicht informiert gewesen war.

Müller im Dress der Whitecaps:

Ein neues Kapitel in Kanada

Mit dem Wechsel nach Nordamerika beginnt für die Bayern-Legende ein neues Kapitel. Bei den Vancouver Whitecaps will Müller sportlich noch einmal angreifen und seine lange Karriere fortsetzen.

Müller enthüllt jetzt die ganze Wahrheit zum Bayern-Aus - seine wichtigsten Aussagen:

Die Rolle von Uli Hoeneß: „Der Verein hatte intern bereits entschieden und es mir noch nicht mitgeteilt. Dass Uli Hoeneß dann versucht hat, ‚mir eine Brücke zu bauen‘, und sich öffentlich zu meiner Vertragssituation auf der Kino-Premiere meiner Doku geäußert hat, fand ich ehrlicherweise nicht sehr glücklich. Geradeaus hätte mir besser gefallen.“

Wie er seinen Abschied empfand: „Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Freund des offenen Visiers bin. Trotz der bereits beschriebenen holprigen Einleitung war mein Abschied vom FC Bayern dann im Verlauf der letzten Monate absolut außergewöhnlich und sehr besonders für mich.“

Über mögliche Enttäuschung nach dem Aus: „Nein – enttäuscht war ich nicht. Wie ich schon Anfang April in meinem Brief erwähnt habe, war die Kommunikation zu meinem Vertragsende nicht wirklich optimal. Dass mir das nicht geschmeckt hat, wie man in Bayern sagt, habe ich den Verantwortlichen auch mitgeteilt.“

Als er erfuhr, dass er keinen neuen Vertrag bekommt: „Ja, die Entscheidung, dass ich keinen neuen Vertrag mehr bekommen werde, kam für mich zu diesem Zeitpunkt und aufgrund der vorherigen Kommunikation schon überraschend. Das sind allerdings jetzt schon sehr alte Kamellen, zu denen sich alle Seiten auch schon detailliert geäußert haben.“

Über sein aktuelles Leben in Kanada: „Bisher macht es richtig viel Spaß! Wenn du so einen Schritt gehst, gibt es logischerweise viele Unbekannte. Mit meiner Entscheidung für Vancouver hatte ich allerdings sofort das Gefühl, dass die Menschen und der Spirit der Stadt sehr gut zu mir passen können. In erster Linie bin ich aber hier, um gut Fußball zu spielen. Wenn das Sportliche erst mal gut läuft, werde ich sicher auch die Stadt und die Umgebung genießen können.“

Müller ist die DIE Legende der Münchner Bayern und wer weiß, vielleicht sieht man ihn ja nach seiner aktiven Spielerkarriere in anderer Funktion zurück in München. Da gibt sich Müller gewohnt gelassen und selbstironisch: "Humor habt Ihr schon." Ein Nein hört sich freilich anders an.