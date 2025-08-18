Alles zu oe24VIP
Thomas Müller
Thomas Müller kannte Regel in der MLS nicht

18.08.25, 11:17
Eine Szene erstaunte Müller: "Das war ein bisschen komisch"

Bayern-Legende Thomas Müller hat bei seinem Debüt in der Major League Soccer für Vancouver auf Anhieb getroffen - doch das Tor zählte nicht. "Ich treffe, die Fans drehen durch, und dann war es Abseits", ärgerte sich der 35-jährige Weltmeister von 2014, der kurz nach seiner Einwechslung die ohnehin euphorischen Fans der "Whitecaps" zumindest zwischenzeitlich noch mehr in Verzückung gebracht hatte.

Ein Gegentor in der Nachspielzeit zum 1:1 und ein Abseitspfiff bei seinem vermeintlichen Premierentreffer verdarben eine perfekte Müller-Premiere in Kanada. "Das Ergebnis ist enttäuschend, ehrlich gesagt. Aber es waren tolle erste Momente", sagte Müller, der auf dem Kunstrasen im BC Place Stadium auf Anhieb Kommandos gab wie in besten Münchner Zeiten.

 

"Bisschen komisch"

Nach dem Spiel gestand Müller dann auch, dass er eine Regel in der MLS gar nicht kannte. Jayden Nelson musste verletzt behandelt werden. In einem solchen Fall muss der betreffende Spieler zwei Minuten draußen bleiben und darf erst dann wieder zurück aufs Feld. „Das war ein bisschen komisch. Aber da kenne ich mich jetzt auch aus. Wenn es mal ein bisschen wehtut, brauche ich dann keine Behandlung“, so Müller.

Der bald 36-Jährige hat mit seiner Unterschrift in der Eishockey-Stadt Vancouver einen kleinen Fußball-Hype ausgelöst. Mit 26.031 Zuschauerinnen und Zuschauern war die Arena erstmals in dieser Spielzeit ausverkauft. Auch für die weiteren Spiele rechnet der Club mit einem noch nie da gewesenen Andrang.

