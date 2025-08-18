Thomas Müller: Schiri verhindert sein Traum-Debüt

Die Bayern-Legende stand zum ersten Mal für sein neues Team auf dem Platz.

Thomas Müller gab in der Nacht auf Montag sein Debüt für die Vancouver Whitecaps in der MLS. Der 35-Jährige wurde gegen Houston in der 61. Minute unter Standing Ovations eingewechselt.

Keine zwei Minuten später zieht Müller aus 20 Metern ab und knallt den Ball unhaltbar ins Netz. Während die Fans bereits ausrasten, wird der Schiedsrichter zum Spielverderber. Jon Freeman entschied – völlig zurecht – auf Abseits.

Müller zeigte dennoch eine gute Leistung und brachte schnell viel Kontrolle ins Spiel. In der Nachspielzeit kassierte Vancouver dennoch den Ausgleich zum 1:1.