Kane, Neuer & Kimmich: Bayern-Stars rebellieren offen gegen die Bosse
Deutschland

Kane, Neuer & Kimmich: Bayern-Stars rebellieren offen gegen die Bosse

19.08.25, 13:02
Vor dem Liga-Start gegen RB Leipzig am Freitag rumort es gewaltig in München. 

ALARMSTUFE ROT! Nur drei Tage vor dem Leipzig-Knaller bricht beim FC Bayern der offene Aufstand aus! Harry Kane (32), Manuel Neuer (39) und Joshua Kimmich (30) – die drei größten Stars des Rekordmeisters – fordern öffentlich Verstärkungen und setzen die Bosse Max Eberl (51 und Christoph Freund (48) unter massiven Druck!

„Einer der kleinsten Kader meiner Karriere!“

Normalerweise sagt Kane nie was – doch jetzt platzt ihm der Kragen! Nach dem Supercup-Sieg gegen Stuttgart ließ der 100-Mio.-Stürmer keine Zweifel: „Das ist vermutlich einer der kleinsten Kader, in dem ich je gespielt habe. Wir sind etwas dünn besetzt – aber das liegt nicht in unserer Macht.“ Klartext zwischen den Zeilen: „Holt endlich Spieler, sonst wird’s nichts mit der Meisterschaft – und schon gar nicht mit der Champions League!“ 

Neuer: "Es muss etwas passieren"

Auch Kapitän Neuer – sonst ein Meister der Diplomatie – wird deutlich: „Ich habe das Gefühl, dass noch etwas passieren wird. Die Verantwortlichen machen ihre Hausaufgaben…“ Übersetzung: „Wenn nicht, dann Gute Nacht!“ Und Kimmich, der Antreiber im Mittelfeld, hatte schon vor der Klub-WM gewarnt: „Durch die Abgänge von Sané, Müller, Tel und Coman fehlen uns mindestens vier Offensivkräfte! Da muss noch was kommen!“ 

Musiala & Co. lange verletzt

Fakt ist: Den Abgängen stehen gerade einmal drei Einkäufe gegenüber. Ob Luiz Diaz, Jonathan Tah und Tom Bischof ausreichen, um den Titel zu verteidigen, bleibt offen. Fakt ist: Mit Musiala, Davies und Ito gibt es noch drei Langzeit-Verletzte, die wohl erst in der Rückrunde wieder angreifen können.

