DIESE Monster-Gehälter bremsen Bayerns Transfer-Pläne

Der FC Bayern kämpft weiterhin um den Transfer-Knaller des Sommers, doch aufgrund von hohen Kosten sind die Verantwortlichen zögerlich, jetzt wurden die Monster-Gehälter der Stars geleakt.

Mit der Absage von Florian Wirtz begann das sommerliche Transfer-Fiasko beim FC Bayern. Die Sport-Bosse rund um Christoph Freund und Maximilian Eberl kämpfen weiterhin um Ersatz für Thomas Müller und Leroy Sané in der Offensive. Doch ein offensichtlich selbst auferlegter Sparkurs bremst die Verantwortlichen. Mit ein Grund dafür sind die unlängst geleakten Gehaltslisten von Sky, der BILD und der Plattform Capolog.

Denn schon bei dem Theater um den Transfer von Sané, der sich am Ende aus finanziellen Gründen für einen Wechsel zu Galatasaray Istanbul entschieden hatte, wurde klar, dass die Bosse versuchen, die Monster-Gehälter zu drücken. Allerdings ist es so auch schwer, den absoluten Top-Leuten eine Anstellung in München schmackhaft zu machen.

Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß kritisierte mehrfach die Preis-Explosionen bei Transfers und Gehältern, den Worten dürfte man Gehör geschenkt haben und keine Toleranz mehr zeigen. Dennoch gibt es weiterhin einige Top-Verdiener im Kader, die den finanziellen Spielraum ein wenig eingrenzen. Die Verhandlungen mit DFB-Youngster Nick Woltemade und Liverpool-Angreifer Luis Diaz stagnieren derzeit, weil die Bayern auch bei der Ablöse nicht bereit sind, sich an die Schmerzgrenze und die Forderungen der jeweiligen Vereine zu begeben.

Cash-Kaiser ist Überraschung

Der absolute Top-Verdiener in München ist derzeit ausgerechnet Pechvogel Jamal Musiala. Der 22-Jährige hat im Februar seinen Vertrag verlängert und soll nun laut den Berechnungen 25 Millionen Euro kassieren. Auf Platz zwei mit einer Million weniger folgt Torjäger Harry Kane. Platz 3 teilen sich Joshua Kimmich und Goalie-Oldie Manuel Neuer mit einem stolzen Salär von 20 Millionen Euro, wobei letzterer mittlerweile einen leistungsbezogenen Vertrag besitzt und diese Summe das absolute Maximum wäre.

© Getty Images

Kingsley Coman, Serge Gnabry (19 Mio. €), Leon Goretzka (17 Mio. €) sowie der Abwehr-Gigant Minjae Kim (16 Mio. €), den die Bosse loswerden wollen, drücken auch ordentlich das Gehalt. Diese Monster-Gehälter sind auch ein Grund, warum eine Verlängerung von Thomas Müller nicht vorstellbar war. Von 15 Millionen Euro war die Rede, mit dem Sané-Abschied gemeinsam spart man an der Isar immerhin 37 Millionen Euro. Ein Sparkurs, den Eberl und Freund scheinbar fortsetzen wollen.