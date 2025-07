Transfer-Coup: Bayern-Goalie wechselt nach Österreich

Fußball-Bundesligist TSV Hartberg hat nach dem Abgang von Raphael Sallinger zu Hibernian FC nach Schottland einen weiteren Torhüter verpflichtet.

Tom Ritzy Hülsmann kommt vom FC Bayern München II und unterschrieb laut Clubangaben vom Dienstag einen Zweijahresvertrag mit Option auf Verlängerung. Der 21-jährige Deutsche war in der vergangenen Saison von den Bayern an den SKN St. Pölten verliehen. Dort blieb der 2,05-Meter-Mann in 28 Zweitliga-Einsätzen elfmal ohne Gegentor.

"Talentierter Tormann"

Vor Hülsmann hatten die Hartberger mit Ammar Helac vom Ligarivalen SCR Altach bereits einen weiteren Torhüter geholt. Dazu hoffte auch die bisherige Nummer zwei, Luka Maric, auf Einsätze. Im Gegensatz zu den beiden Konkurrenten bringt Hülsmann aber auch Spielpraxis mit. "Wenn man die Möglichkeit bekommt, einen talentierten Tormann, der beim FC Bayern ausgebildet wurde, zu verpflichten, ist das eine einmalige Chance, die wir nutzen müssen und auch wollen", erklärte Hartberg-Obmann Erich Korherr.

Abwehrhüne Boras zur WSG Tirol

Ebenfalls auf Größe setzt Ligarivale WSG Tirol in der Innenverteidigung. 1,99-Meter-Mann Marco Boras kommt ablösefrei vom kroatischen Erstligisten Slaven Belupo Koprivnica. Der Deutsch-Kroate wurde in der Jugend des SV Darmstadt und der Offenbacher Kickers ausgebildet, ehe er nach weiteren Stationen in Deutschland 2022 nach Kroatien wechselte. WSG-Sportmanager Stefan Köck erhofft sich neben Stabilität in der Defensive, dass Boras "auch bei offensiven Standards eine echte Waffe darstellt".