Aus dem hohen Norden: Rapid will diesen Stürmer holen

Nach der Absage von Marko Arnautovic geht für Rapid Wien die Suche nach einem neuen Stürmer weiter. Ein neuer möglicher Kandidat kommt aus Finnland.

Für Rapid geht eine turbulente Woche zu Ende. Am Freitag endete das Tauziehen um Marko Arnautovic für die Hütteldorfer enttäuschend. Davor konnte man Isak Jansson für knapp zehn Millionen Euro an Nizza verkaufen. Damit hat Rapid jetzt das nötige Geld, um sich in der Offensive zu verstärken.

Mit Isak Steiner Jensen vom dänischen Erstligisten Viborg FF sind die Verhandlungen weit fortgeschritten, aber es liegt dem 21-Jährigen auch ein Angebot vom niederländischen Top-Klub AZ Alkmaar vor. Jetzt sickerte ein neuer Name aus Finnland durch.

Möglicher Kandidat kommt aus Finnland

Laut dem finnischen Medium "MTV Urheilu" hat sich der Rapid-Sportchef Markus Katzer bei Ilves Tampere nach Oiva Jukkola erkundigt. Der 23-Jährige hat vor kurzem seinen Vertrag bis Ende 2026 verlängert. Derzeit liegt sein Marktwert bei 450.000 Euro. In der finnischen Liga gelangen dem Flügelflitzer in 19 Pflichtspielen vier Tore und zwei Assists. Die erste Liga in Finnland ist eine Ganzjahres-Meisterschaft.

Die Jagd nach dem neuen Stürmer bleibt weiterhin offen. Der Top-Favorit ist aktuell der 22-jährige Franzose Janis Antiste. Er steht beim italienischen Klub Sassuolo unter Vertrag und wurde zuletzt an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen.