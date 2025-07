Schock-Verletzung ändert jetzt ALLES in der WWE

Die WWE ist in Schockstarre! Beim Saturday Night's Main Event verletzte sich Superstar Seth Rollins offenbar schwer - das ändert so ziemlich alle Pläne beim Wrestling-Giganten.

In seinem Match gegen LA Knight gab das Knie von Rollins nach, sofort war klar, dass es sich um keine Story handelte. Der Ring-Arzt musste einschreiten, der "Visionary" wollte den Kampf noch beenden, kassierte eine schnelle Niederlage.

Die Verwirrung im Ring und der Halle war perfekt. Rollins humpelte, gestützt von Betreuern, in den Backstage-Bereich und wirkte sichtlich frustriert.

Massives Problem

Sollte Rollins jetzt länger ausfallen, hat die WWE ein massives Problem. Denn der 39-Jährige ist aktuell mit seiner Fraktion rund um Paul Heyman, Bron Breakker und Bronson Reed in mehrere Haupt-Storylines verstrickt - zusätzlich hat Rollins den Money-in-the-Bank-Koffer, der ihm jederzeit ein Titelmatch seiner Wahl ermöglicht.

Die WWE hofft, dass die Verletzung doch nicht so schlimm ist, sonst muss massiv umgeplant werden - am 2. und 3. August steht ja der große Summerslam in New York an.

Gunther übersteht Goldberg-Schlacht

Da wird auch Gunther sehr wahrscheinlich als Champion einmarschieren. Der Wiener besiegte WCW-Legende Goldberg in seinem allerletzten Match.