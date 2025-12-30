Offiziell: Rapid hat einen neuen Trainer

Rekordmeister Rapid Wien hat einen neuen Trainer. Der Däne Johannes Hoff Thorup übernimmt die Hütteldorfer ab sofort.

Die Tinte ist trocken: Der Däne Johannes Hoff Thorup folgt beim kriselnden Rekordmeister Rapid Wien auf Peter Stöger. Der 36-Jährige ist der erste skandinavische Coach im Westen Wiens.

Der Däne betreute zuletzt bis April 2025 den englischen Zweitligisten Norwich City. „Ich bin glücklich, dass wir mit Johannes Hoff Thorup eine Einigung erzielen konnten. Trotz seines jungen Alters konnte er bereits in Dänemark und England auf sehr hohem Niveau wertvolle Erfahrungen sammeln. Das Fußballverständnis von Johannes passt perfekt zu unserer Spielidee, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so Rapids Sportdirektor Markus Katzer.

Der neue Cheftrainer meint in einer Aussendung: "Der Klub und die Mannschaft haben großes Potenzial, die Stadt Wien ist zudem großartig. Ich freue mich sehr auf meinen Start und die Arbeit beim SK Rapid. Wir möchten alle gemeinsam den Verein wieder dorthin bringen, wo er hingehört,“ so der 36-jährige Däne."

Der erste Arbeitstag des neuen Übungsleiters in grün-weiß ist am 7. Jänner. Da beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde, wo die Hütteldorfer noch den Sprung in die Meistergruppe schaffen wollen.