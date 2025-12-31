Alles zu oe24VIP
Oliver Glasner
Transferphase

Oliver Glasner spricht über Situation bei Crystal Palace

31.12.25, 17:08
Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner hat am Silvestertag zufrieden auf die heuer erreichten Erfolge des englischen Fußball-Premier-League-Clubs zurückgeblickt. 

"Es war vielleicht das beste Jahr in der Geschichte von Crystal Palace", sagte der Oberösterreicher am Mittwoch auf seiner letzten Pressekonferenz 2025. "Für uns alle war es historisch. Es sind Dinge passiert, von denen mir gesagt wurde, dass niemand gedacht hätte, dass sie jemals eintreten würden."

"Wir haben zwei Trophäen gewonnen"

Glasner hatte die Londoner mit dem FA-Cup-Triumph im Mai zum ersten großen Titel in der 164-jährigen Clubgeschichte geführt. Im August gewann Palace außerdem den Community Shield. "Wir haben zwei Trophäen gewonnen. Wir spielen im europäischen Fußball. Und deshalb denke ich, dass der gesamte Verein einen großen Schritt nach vorne gemacht hat.

Oliver Glasner
Zum Jahreswechsel auf Rang elf  

Jeder einzelne Spieler, jeder im Verein hat dieses Jahr 2025 genossen - und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich alle für immer daran erinnern werden", erklärte der 51-Jährige, dessen Mannschaft zum Jahreswechsel auf Rang elf liegt und am Neujahrstag Fulham empfängt.

"Mal sehen, was passiert"

In der Vergangenheit hatte Glasner, der seit Februar 2024 bei den Londonern im Amt ist, immer wieder Leistungsträger verloren. Im Winter könnte es nun Verstärkung geben. "Mal sehen, was passiert. Morgen beginnt der nächste verrückte Monat im Fußball. Ich habe schon so viele verschiedene Situationen erlebt. In den nächsten 31 Tagen ist wie immer alles möglich, und alles, was ich heute sage, könnte in zwei Tagen schon falsch sein. Und ich glaube, das meiste, was ich heute sage, wird am Ende der Transferperiode definitiv falsch sein", meinte der Erfolgscoach. Medienberichten zufolge steht Palace vor der Verpflichtung von Tottenhams Flügelspieler Brennan Johnson.

