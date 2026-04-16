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Anthony Gordon
© Getty

England-Star

Bayern-Hammer: Wunschkandidat hat sich entschieden

Von
16.04.26, 10:37
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Es kündigt sich ein wahrer Transfer-Hammer an.

Sportlich schwebt der FC Bayern weiterhin auf Wolke 7. Nach dem Champions-League-Thriller gegen Real Madrid lebt die Chance auf das historische Triple. Im Hintergrund bereitet man sich aber bereits auf die kommende Saison vor und arbeitet an einer namhaften Verstärkung. Dabei soll Anthony Gordon Kandidat Nummer 1 sein.

Wie Sky berichtet, ist der Newcastle-Star "aktuell der absolute Wunschkandidat der Bayern". Auch Gianluca Di Marzio bestätigt das Interesse des deutschen Meisters. "Der FC Bayern München ist sehr an Anthony Gordon interessiert", schreibt der Italiener. "Sie glauben, dass er der richtige Spieler für die Außenposition von Luis Díaz sein könnte. Sie möchten Díaz und Gordon als alternative Optionen haben."

Anthony Gordon
© Getty
 

Gordon will wechseln

"Es steht fest, dass Bayern München den englischen Nationalspieler haben will", so Di Marzio weiter. "Es kommt auf das Angebot an, das von Bayern kommt. Es kommt darauf an, wie viel Geld auf den Tisch gelegt wird."

Der 16-fache englische Teamspieler steht bei Newcastle noch bis 2030 unter Vertrag, sein Marktwert wird auf 60 Millionen Euro geschätzt. Neben dem FC Bayern sollen aber auch mehrere englische Top-Vereine am 25-Jährigen interessiert sein.

Wie der "Telegraph" berichtet, hat Gordon bereits entschieden, dass er Newcastle im Sommer verlassen wird. Der englische Teamspieler sieht den idealen Zeitpunkt, um zu einem europäischen Top-Klub zu wechseln.

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