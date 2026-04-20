Fan-Krawalle: 1.000 Hooligans gehen aufeinander los

Wüste Szenen in München: Rund 1.000 Ultras lieferten sich vor dem Bayern-Spiel gegen Stuttgart eine Massenschlägerei. Die Polizei geht von einer geplanten Aktion aus und nahm 500 Fans fest.

München. Am Sonntag kam es im Vorfeld des Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart (4:2) zu heftigen Ausschreitungen. Rund 1.000 rivalisierende Ultras lieferten sich auf einem Parkplatz in Stadionnähe eine Massenschlägerei, wie mehrere deutsche Medien berichten. Laut Polizeisprecher Christian Drexler handelte es sich offenbar um eine abgesprochene Aktion und nicht um einen spontanen Vorfall. "Es hatte für uns den Anschein, als ob die Aktion geplant war. Es hat nicht spontan ausgeschaut", so der Polizeisprecher am nächsten Tag.

Geplante Gewalt am Parkplatz

Die Polizei setzte laut dem "Redaktions Netzwerk Deutschland" (RND) Schlagstöcke und Pfefferspray gegen die Randalierer ein. Dabei wurden acht Beamte verletzt. Die Polizei stellte bei den Anhängern aus Stuttgart mehr als 50 Zahnschutze, zahlreiche Handschuhe und über 100 Schlauchschals zur Vermummung sicher. Dies bekräftigt den Verdacht, dass die Schlägerei im Vorfeld genau geplant war. "Solche Chaoten haben hier in München nichts zu suchen. Deswegen greifen wir da durch", stellte Drexler klar.

Polizei setzt Sonderbusse ein

Die Situation eskalierte, als rund 500 Stuttgart-Ultras auf dem Weg zum Stadion plötzlich die Richtung änderten und auf eine ebenso große Gruppe von Bayern-Fans trafen. Die Polizei konnte die Gruppen trennen, kesselte die Stuttgarter ein und forderte Sonderbusse der MVG an. Etwa 350 Fans wurden damit direkt in das Polizeipräsidium in der Innenstadt gebracht. Die Kontrolle derart vieler Personen sei laut Polizei "logistisch ein Mordsaufwand" gewesen. Bayern-Fans wurden aus Kapazitätsgründen vor Ort nicht festgesetzt.

Ermittlungen wegen schwerer Delikte

Gegen die Beteiligten wird nun wegen Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Polizeibeamte sowie tätlicher Angriffe ermittelt. Einem Polizisten sei ins Gesicht geschlagen worden. Während die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen, konnte sich der FC Bayern sportlich durch den Sieg bereits vorzeitig die 35. deutsche Meisterschaft sichern. Bis zum Abend wurden alle festgehaltenen Personen wieder entlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.