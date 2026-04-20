Tinte trocken! Ex-Bullen-Coach Marco Rose wird Trainer in England

Marco Rose hat einen neuen Job. Der ehemalige Bundesliga-Coach übernimmt einen Klub in der Premier League und startet im Sommer ein neues Kapitel.

Der AFC Bournemouth hat am Montag bestätigt, dass Marco Rose neuer Trainer wird. Der 49-Jährige unterschreibt beim Premier-League-Klub einen Vertrag bis 2029.

Start im Sommer geplant

Rose steht aktuell noch bis zum 30. Juni bei RB Leipzig unter Vertrag, nachdem er im März vergangenen Jahres freigestellt wurde. Ab 1. Juli beginnt er seine neue Aufgabe in der englischen Küstenstadt.

Erfahrung aus Top-Klubs

„Der 49-Jährige kommt mit einem reichen Erfahrungsschatz auf höchstem Niveau im europäischen Fußball an die Südküste, nachdem er bereits Red Bull Salzburg, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig trainiert hat“, erklärt sein neuer Klub.

Erstes Engagement im Ausland

Für Rose ist es die erste Trainerstation außerhalb von Deutschland und Österreich. Er folgt auf Andoni Iraola, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft und nicht verlängert wurde. Die Trennung bestätigte der Klub bereits am vergangenen Mittwoch.

Verbindung über Ex-Arzt

Nach Informationen soll der Kontakt über den ehemaligen RB-Chefarzt Dr. Percy Marshall zustande gekommen sein. In Bournemouth trifft Rose zudem auf mehrere Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit, darunter Tyler Adams, Justin Kluivert und Amine Adli.