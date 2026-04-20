Danso nach Rassismus-Attacke: "Lenkt mich nicht ab"

Tottenham stand kurz vor dem ersten Sieg seit Dezember, als Kevin Danso den Ball im eigenen Strafraum verlor und das 2:2 für Brighton fiel. Im Anschluss wurde der Österreicher online rassistisch beleidigt, nun meldete er sich zu Wort.

Auch sein Klub Tottenham stellte sich nach "abscheulichem, entmenschlichendem Rassismus" hinter seinen Spieler.

Der 27-Jährige selbst zeigte sich nun unerschütterlich und postete auf Instagram: "Ich habe die Kommentare ebenfalls gesehen. Rassistische Beleidigungen haben weder in diesem Spiel noch sonst irgendwo etwas zu suchen. Es definiert mich nicht und lenkt mich nicht von dem ab, was wichtig ist. Ich weiß, wer ich bin, wofür ich stehe und warum ich spiele."

Danso: "Wir geben nicht auf"

Und weiter: "Jetzt geht es darum, konzentriert zu bleiben, härter zu arbeiten und für die nächsten Spiele stärker zurückzukommen. Wir geben nicht auf, wir glauben weiter an uns und wir geben jedes Mal unser Bestes, wenn wir den Platz betreten."

Fünf Runden vor Schluss fehlt den Spurs ein Punkt auf den Nicht-Abstiegs-Rang, den aktuell West Ham hält - allerdings mit einem Spiel weniger.