Ex-Salzburg-Coach Rose übernimmt Premier-League-Klub Bournemouth

Marco Rose meldet sich eindrucksvoll im Trainergeschäft zurück! Der ehemalige Erfolgscoach von Red Bull Salzburg wagt den Sprung in die Premier League und übernimmt zur neuen Saison das Ruder beim AFC Bournemouth.

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Der deutsche Star-Trainer Marco Rose (49) hat am Montag einen langfristigen Vertrag bis 2029 beim englischen Erstligisten AFC Bournemouth unterzeichnet. Rose, der in Österreich vor allem durch seine höchst erfolgreiche Zeit bei Red Bull Salzburg bekannt wurde, kehrt damit nach über einem Jahr Pause auf die Trainerbank zurück. Zuletzt war er im März 2025 bei RB Leipzig entlassen worden. Da sein Arbeitspapier bei den Sachsen erst Ende Juni ausläuft, wechselt er ablösefrei an die englische Südküste.

Spitzenteam in Reichweite

Rose tritt bei den "Cherries" ein schweres, aber spannendes Erbe an. Er folgt auf den Spanier Andoni Iraola, der seinen Vertrag trotz einer starken Saison nicht verlängern wollte. Bournemouth liegt aktuell nach 33 Spieltagen auf dem hervorragenden achten Tabellenplatz der Premier League und klopft damit lautstark an die Tür zum europäischen Geschäft. Rose, der auch Stationen bei Borussia Dortmund und Mönchengladbach in seiner Vita stehen hat, soll den Club nun langfristig in der oberen Tabellenhälfte etablieren.

Domino-Effekt auf dem Trainermarkt

Während Marco Rose seine Zelte in England aufschlägt, sorgt sein Vorgänger Iraola für weitere Gerüchte auf dem Kontinent. Der Spanier wird bereits bei mehreren Top-Adressen gehandelt. Besonders brisant: Auch beim deutschen Ex-Meister Bayer Leverkusen soll Iraola ein heißer Kandidat sein, um dort möglicherweise die Nachfolge von Kasper Hjulmand anzutreten.

Vorbereitung auf das Abenteuer Insel

Für Rose ist das Engagement bei Bournemouth die erste Station außerhalb des deutschsprachigen Raums seit seinem Abschied aus Salzburg. Die Fans in England dürfen sich auf seinen gewohnt intensiven Pressing-Fußball freuen, mit dem er bereits in der Bundesliga und der Champions League für Furore sorgte. Offiziell wird Rose das Team nach dem Ende der laufenden Spielzeit übernehmen, um die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 zu leiten.