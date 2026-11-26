Selbst in den besten 32 Ligen Europas sucht Rapid aktuell seinesgleichen, vor allem wenn es um die Kälte vor dem gegnerischen Kasten geht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In den bisherigen 13 Runden erzielte das Team von Johannes Hoff Thorup 42 Treffer, satte neun mehr als der härteste Verfolger Red Bull Salzburg.

Woran das liegt, erklärt nun das "CIES Football Observatory" mit Berufung auf "Impect". Laut deren Daten brauchen die Hütteldorfer die wenigsten Schüsse pro Tor aller Teams in Europa! Gerade einmal 4,46-mal müssen sie im Schnitt abziehen, bevor es einschlägt.

Rapid überbietet Expected Goals

Nur der FC Barcelona, für seine Offensiv-Macht bekannt, kommt ihnen nahe – liegt aber mit 4,88 Schüssen dennoch dahinter. AC Milan (5,39), RB Leipzig (5,52) und auch die Russen FK Rodina (5,50) sind noch ungefähr dabei. Paul Wanners PSV Eindhoven belegt mit 5,60 Platz sieben.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Natürlich spiegelt sich das auch in den Expected Goals nieder. Gerade einmal 0,6 xG mehr als die Bullen generierte der Tabellenführer, allerdings sind diese auch für ihre verschwenderische Art vor dem Tor bekannt – vor allem jetzt, wo Haris Tabakovic fehlt.