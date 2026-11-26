Kommt er oder kommt er nicht? Vor dem Davis-Cup-Kracher zwischen Österreich und Spanien dreht sich alles um einen Namen: Carlos Alcaraz. Der siebenfache Grand-Slam-Sieger steht zwar im spanischen Aufgebot, ob er am Donnerstag tatsächlich auf dem Platz stehen wird, ist aber weiterhin offen. Für Jurij Rodionov ist das Rätselraten kein Grund zur Nervosität. Österreichs Nummer eins ist bereit – und würde sich sogar liebend gerne mit dem Weltranglistenstar messen. Nicht vor 17 Uhr (live auf ORF 1) geht es in Bologna um den Einzug ins Halbfinale.

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Die Ausgangslage könnte kaum brisanter sein. Spanien reist als Vorjahresfinalist und sechsmaliger Davis-Cup-Champion an, Österreich hingegen als klarer Außenseiter. Doch genau darin sieht Kapitän Jürgen Melzer auch eine Chance. "An einem Tag kann sehr viel passieren", hofft der Niederösterreicher auf den großen Coup.

Besonders spannend bleibt die Personalentscheidung auf spanischer Seite. Alcaraz hatte zuletzt bei den ATP Finals mit Problemen am Oberschenkel zu kämpfen, gewann in Turin aber erstmals den Saisonabschluss und trainierte anschließend bereits in Bologna. Laut spanischen Medien könnte Kapitän David Ferrer seinen Superstar zunächst schonen und erst bei einem entscheidenden Doppel einsetzen.

Keine Angst vor Spaniens Tennis-Stars

Auch ohne den Weltranglistenstar bleibt Spanien allerdings brandgefährlich. Mit Rafael Jodar, der in der Weltrangliste auf Platz zehn steht, und Daniel Merida (Nummer 42) warten zwei starke Alternativen. Zum spanischen Aufgebot gehören außerdem Pedro Martinez und Doppel-Spezialist Marcel Granollers.

Fix ist auf österreichischer Seite bereits der Einsatz von Rodionov im Spitzeneinzel. Wer das zweite Einzel bestreitet, lässt Melzer bis zuletzt offen: Lukas Neumayer oder Joel Schwärzler stehen zur Auswahl. Sollte es nach den beiden Einzeln 1:1 stehen, sollen Lucas Miedler und Neil Oberleitner im Doppel für die Entscheidung sorgen. Das Duo hat heuer bereits Turniersiege in Shanghai und Wien gefeiert.

Rodionov trotz Beschwerden bereit

Der Niederösterreicher selbst trainierte am Dienstag gemeinsam mit Neumayer. Beide Schienbeine waren getapt. Die Beschwerden begleiten ihn seit dem Duell mit Belgien, sollen ihn zuletzt aber nicht entscheidend eingeschränkt haben. Die Vorfreude auf die Finalrunde ist jedenfalls groß: "Für uns als Team ist das ein Highlight."

Ein Duell mit Alcaraz würde Rodionov keineswegs abschrecken. Im Gegenteil: "Es ist eine großartige Gelegenheit, gegen die Nummer eins der Welt anzutreten. So eine Chance bekommt man nicht oft – und wenn sie sich bietet, nutze ich sie. Ich glaube, dass ich auf meinem derzeitigen Niveau eine Chance habe zu gewinnen", sagte er im Gespräch mit "OKDIARIO".

Jurij Rodionov und Team-Kapitän Jürgen Melzer. © GEPA pictures

Dass er gegen den Superstar nicht chancenlos wäre, begründet Rodionov auch mit dessen möglicher Müdigkeit: "Vielleicht ist Alcaraz ein bisschen müde, vielleicht nicht ganz ready, vielleicht unterschätzt er mich." Gegen Jodar oder Merida hätte er nach eigener Einschätzung sogar bessere Chancen. Gegen beide hat er bislang noch nie gespielt.

36 Jahre Warten sollen enden

Wie eng es beim Final 8 zugehen kann, zeigten bereits die ersten Viertelfinalduelle. Tschechien schaltete am Dienstag Kanada mit 2:0 aus. Am Mittwoch musste Gastgeber Italien gegen Südkorea sogar über drei Partien gehen, ehe sich die Titelverteidiger mit 2:1 durchsetzten. Auch Österreich braucht gegen Spanien nur zwei gewonnene Einzel beziehungsweise ein gewonnenes Einzel und das anschließende Doppel, um den Traum vom Halbfinale wahr zu machen.

Dort wartet am Samstag der Sieger aus Großbritannien gegen Deutschland. Für Melzer und seine Mannschaft wäre der Aufstieg ein historischer Erfolg: Österreich stand zuletzt 1990 im Davis-Cup-Halbfinale. Die Chance ist da – jetzt muss nur noch die Sensation gelingen.