Die besten Online-Tools, um die günstigste Reise zu planen

Reisen müssen nicht teuer sein! Mit diesen Tools und Buchungsplattformen kriegen Sie immer die besten Deals.

Nicht jeder kann sich luxuriöse Resorts oder Sterneküche leisten. Mit den richtigen Online-Tools und Apps lassen sich jedoch auch bezahlbare und zugleich unvergessliche Reisen planen. Man muss nur die richtigen Websites kennen! Wir verraten die besten Buchungsplattformen für Reise-Schnäppchen.

Flüge vergleichen und sparen

Ein günstiger Flug kann mehrere hundert Euro sparen. Skyscanner ist eine der führenden Plattformen für die Suche nach preiswerten Flugverbindungen. Nutzer können Flüge nach Datum, Preis und Dauer vergleichen. Besonders praktisch ist die Funktion „Überall erkunden“, die die günstigsten Destinationen innerhalb eines gewählten Reisezeitraums anzeigt.

Auch Google Flights bietet umfassende Filtermöglichkeiten und ermöglicht es sogar, Preisalarme einzurichten, um automatisch über steigende oder fallende Ticketpreise informiert zu werden. Expertentipp: Bei flexiblen Reisedaten die Anzeige „ganzer Monat“ nutzen – oft ergeben sich so besonders günstige Angebote.

© Getty Images

Unterkünfte für jeden Geldbeutel

Bei der Unterkunftssuche haben Reisende mehrere Optionen. Für Budgetreisende eignen sich Plattformen wie Hostelworld, auf der Hostels weltweit nach Preis und Bewertung gefiltert werden können.

Darüber hinaus bieten Facebook-Gruppen wie „Short Let London“ oder „Hawaii Rentals“ Möglichkeiten, kurzfristig Zimmer oder Wohnungen von Einheimischen zu mieten – oft zu deutlich niedrigeren Preisen als Hotels oder Airbnbs.

Wer Hotels bevorzugt, findet über Google Hotels oder Booking.com transparente Preisvergleiche und kann gezielt nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Beide Plattformen bieten zusätzlich Bewertungen und Informationen zur Lage sowie zu Stornierungsbedingungen.

© Getty Images

Aktivitäten und Gastronomie gezielt auswählen

Für günstige Erlebnisse vor Ort stehen verschiedene Apps und Plattformen zur Verfügung. GetYourGuide, Viator und Airbnb Experiences ermöglichen es, die Buchung von Touren und Aktivitäten nach Preis zu filtern.

Für günstige Restaurants hat sich die App Beli bewährt. Sie zeigt Bewertungen anderer Nutzer an, erlaubt Preisfilter und ist besonders in Großstädten wie London, Paris, New York oder Chicago sehr nützlich.

Auch DICE bietet die Möglichkeit, lokale Events wie Konzerte, Clubnächte oder DJ-Sets zu entdecken und Tickets direkt über die App zu erwerben – ebenfalls nach Preisfilterung.

Fazit

Mit der richtigen Vorbereitung lassen sich kostengünstige Reisen ganz easy buchen, ohne dass Komfort oder Erlebniswert leiden. Online-Vergleichsportale, soziale Netzwerke und spezialisierte Apps ermöglichen es, Flüge, Unterkünfte, Aktivitäten und Gastronomie gezielt zu vergleichen und die Reise nach den individuellen finanziellen Möglichkeiten zu planen. So wird jeder Traumurlaub zum Schnäppchen.