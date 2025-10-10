Nicht easyJet oder Ryanair! Diese Airline hat die ungemütlichsten Sitze

Wie Sardinen im Flieger: Diese Billig-Airlines bieten den wenigsten Platz an Bord.

Wer in den letzten Jahren mit einer Billigfluglinie unterwegs war, kennt das Gefühl: Die Sitzplätze scheinen sich Jahr für Jahr zu verschlechtern. Kaum Beinfreiheit, schmale Sitze und das Gefühl, man sitzt dichter gedrängt als je zuvor. Fliegen ist längst kein Luxus mehr, aber der Komfort bleibt dabei oft auf der Strecke. Eine aktuelle Analyse zeigt jetzt, welche Airlines beim Platzangebot besonders geizen und welche überraschend großzügig sind.

© Getty Images

Enger als gedacht: Das sagt die Studie

Das britische Verbrauchermagazin Which? hat die Sitzbreiten von mehreren europäischen Airlines verglichen. Das Ergebnis zeigt: Zwischen „billig“ und „bequem“ liegen buchstäblich nur wenige Zentimeter, die aber einen großen Unterschied machen können.

Während die Sitzbreite auf Kurzstreckenflügen meist zwischen rund 43 bis 46 Zentimeter liegt, können schon wenige Zentimeter mehr über Wohl oder Unwohlsein während des Flugs entscheiden.

© Getty Images

Die Airlines mit dem meisten Platz

Wer auf der Suche nach etwas mehr Bewegungsfreiheit ist, sollte laut der Studie vor allem auf folgende Airlines setzen:

Wizz Air

TAP Portugal

easyJet

Gerade easyJet überrascht dabei, da die Airline sonst für knappe Kalkulationen bekannt ist – in Sachen Sitzbreite liegt sie aber mit den „Großen“ gleichauf.

Hier wird’s besonders eng

Weniger erfreulich fällt das Ergebnis bei anderen Billigfliegern aus. Diese Airlines gehören zu den Fluglinien mit den engsten Sitzen:

Aer Lingus

Loganair

Jet2

Norwegian

Dort misst der Platz zwischen den Armlehnen teilweise rund 2,5 Zentimeter weniger als bei der Konkurrenz. Im ersten Moment klingt das zwar nach wenig. Doch wer einmal ein paar Stunden Schulter an Schulter mit seinem Sitznachbarn verbracht hat, weiß: Das kann selbst den kürzesten Flug ganz schön lang machen.

Ganz ohne Aufpreis! Diese Tricks bringen mehr Platz

Wer trotzdem nicht tiefer in die Tasche greifen will, kann mit ein paar einfachen Tricks etwas mehr Komfort herausholen:

Bulkhead-Sitze wählen: Diese Plätze befinden sich direkt hinter den Trennwänden im Flugzeug – hier gibt es keine Sitze davor, also mehr Beinfreiheit. Achtung: Die Sitze selbst können durch eingebaute Tische etwas schmaler sein. Nach hinten setzen: In den hinteren Reihen sind in manchen Flugzeugtypen weniger Sitze pro Reihe verbaut – hier kann man Glück haben. Allerdings sitzt man dann meist näher an der Toilette. Nach dem Start umsetzen: Wenn die Maschine nicht voll ist, lohnt sich ein freundliches Nachfragen beim Bordpersonal. Oft darf man sich nach dem Start auf freie Sitzplätze umsetzen – und so ganz ohne Aufpreis mehr Raum genießen.

Fazit

Wer weiß, wo es den meisten Platz gibt – und ein bisschen Taktik anwendet – kann selbst in der Economy-Class ein paar Zentimeter Freiheit herausholen.