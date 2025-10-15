Lonely Planet verrät die besten Reiseziele für Familien für jeden Monat

Der neue Reiseführer von Lonely Planet hat die besten Reiseziele für Familien zusammengestellt.

„Wann sind wir endlich da?“ – diesen Satz hören Eltern wohl öfter, sobald es auf Reisen geht. Besonders dann, wenn das Ziel eines der Traumziele aus Lonely Planets neuem Familienguide „Wann am besten wohin mit Kids“ ist. Das Buch versammelt 300 Familienreiseziele weltweit, passend für jeden Monat im Jahr.

Ob Rodelspaß in den französischen Alpen im Januar, Dino-Abenteuer in Spanien im März oder Papageitaucher an Islands Klippen im August – wir stellen zwölf der besten Reiseziele für Groß und Klein vor. Die Mischung aus Strand, Abenteuer und Action sorgt dafür, dass wirklich alle auf ihre Kosten kommen. Geheimtipps, Infografiken und Expert:innenwissen machen die Planung leicht – und wecken garantiert die Lust, sofort die Koffer für die nächsten Ferien zu packen.

12 perfekte Ziele für Familienferien

Jänner: Courchevel, Frankreich

© Getty Images

Zu Jahresbeginn zeigt sich Courchevel von seiner schönsten Seite. Im Jänner sind die Bedingungen perfekt zum Rodeln, Schneemannbauen und für erste Schritte im Schnee. In Courchevel 1850 und La Tania warten eigens ausgewiesene Kinderrodelhänge auf kleine Anfänger:innen. Familienfreundliche Unterkünfte, Skischulen mit Kinderkursen und Babysitting-Angebote sorgen für einen entspannten Urlaub. Besonders clever: Sessellift-Westen mit Magnetverschluss, die für maximale Sicherheit sorgen. Helm auf und los geht das Wintervergnügen!

Februar: York, Großbritannien

© Getty Images

Im Februar verwandelt sich York beim berühmten Jórvík Viking Festival in eine lebendige Geschichtsbühne. Kinder lieben die Begegnung mit „echten“ Wikingern, Schwertern und Schilden – natürlich alles nur Show! Beim größten Wikingerfest Großbritanniens werden alte Schlachten nachgestellt, es gibt Workshops, Märkte und Kostümumzüge. Ein spannendes Erlebnis, das Geschichte zum Anfassen bietet – perfekt für kleine Entdecker:innen mit großer Fantasie.

März: Antigua und Barbuda

© Getty Images

Wenn zu Hause noch Winter herrscht, genießen Familien auf Antigua schon Sommerfeeling pur. Der März bringt warme, trockene Tage ohne Hurrikangefahr – ideal zum Baden, Schnorcheln und Entspannen. Das flache, klare Meer ist perfekt für Kinder, die gerne planschen oder bunte Fische beobachten. Im Inselinneren locken Regenwaldpfade, exotische Tiere und Seilrutschen durch die Baumwipfel – ein Paradies für kleine Naturforscher:innen.

April: Seoul, Südkorea

© Getty Images

Zur Kirschblüte zeigt sich Seoul im April von seiner farbenprächtigsten Seite. Kinder staunen über die rosa Blütenmeere in Parks und Palastgärten. Im Children’s Grand Park warten Zoo, Spielplätze und ein Streichelzoo. Das Children’s Museum begeistert mit interaktiven Stationen rund um Wissenschaft und Kreativität. Noch mehr Staunen verspricht das Trick Eye Museum, wo optische Täuschungen zum Mitmachen einladen. Zum Abschluss lohnt sich ein Besuch im Gyeongbokgung-Palast mit seiner Wachablösung – ein Highlight für die ganze Familie.

Mai: Oslo, Norwegen

© Getty Images

Der Mai ist Norwegens Festmonat – und Kinder stehen im Mittelpunkt! Am 17. Mai ist dort Kindertag und Tausende Kinder ziehen in traditionellen Trachten durch die Straßen Oslos. Bei der fröhlichen Barnetoget-Parade wird gesungen, getanzt und gelacht. Überall gibt es Spiele, Musik und Eiscreme. Der perfekte Zeitpunkt, um die Stadt und ihre kinderfreundlichen Museen und Parks zu entdecken.

Juni: Osttirol, Österreich

© Getty Images

Im Frühsommer blühen die Alpen, und Osttirol zeigt sich von seiner schönsten Seite. Der Höfe Trail ist Österreichs erster Fernwanderweg speziell für Familien – in gemütlichen Etappen, ideal auch mit kleinen Kindern. Auf den Bauernhöfen entlang des Weges dürfen Kinder Butter rühren, Brot backen oder Tiere füttern. Ein Urlaub der zeigt, wie schön das einfache Leben in den Bergen sein kann.

Juli: Jurassic Coast, Großbritannien

© Getty Images

Sommerzeit ist Abenteuerzeit! An Englands Jurassic Coast gehen Familien auf echte Fossilienjagd. Zwischen Lyme Regis und Charmouth lassen sich mit etwas Glück Ammoniten oder kleine Versteinerungen finden. Museen und Besucherzentren erklären kindgerecht die Geschichte der Urzeitgiganten. Nach der Schatzsuche laden die weiten Strände zum Baden und Picknicken ein.

August: Heimaey, Island

© Getty Images

Im August wird es auf Islands Westmännerinseln magisch: Die jungen Papageitaucher fliegen aus – und Kinder dürfen bei der „Kükenrettung“ mithelfen! Gemeinsam mit den Einheimischen werden die kleinen Vögel eingesammelt und sicher zum Meer gebracht – ein unvergessliches Erlebnis. Dazu kommen Vulkane, Lavafelder und Wasserfälle, die kleine Forscher:innen begeistern. Auf Heimaey warten Natur, Abenteuer und echtes Gemeinschaftsgefühl.

September: Azoren, Portugal

© Getty Images

Der Spätsommer ist die beste Zeit für eine Bootstour zu den Delfinen rund um São Miguel. Familien können die Meeressäuger aus nächster Nähe beobachten – ein Highlight für Tierliebhaber:innen. An Land warten Vulkanseen, heiße Quellen und grüne Kraterlandschaften. Wer mag, wandert zu Wasserfällen oder genießt stille Strände – perfekt, um den Sommer ganz entspannt ausklingen zu lassen.

Oktober: Zypern

© Getty Images

Wenn der Herbst einkehrt, ist Zypern noch immer sonnig und warm. Das Meer bleibt bis weit in den Oktober hinein badetauglich – ideal für Familien, die Sonne tanken wollen, ohne den sommerlichen Trubel. In Resorts wie Paphos oder Polis warten flache Sandstrände, Spielplätze und familienfreundliche Hotels. Dazu kommen spannende Ausflüge zu Burgen, antiken Stätten und Kiefernwäldern in den Bergen. Ein goldener Herbst am Mittelmeer.

November: Kappadokien, Türkei

© Getty Images

Wenn die Temperaturen mild und angenehm sind, zeigt sich Kappadokien von seiner mystischen Seite. Familien erkunden die unterirdischen Städte und die berühmten Feenkamine, die aussehen wie aus einem Märchen. Übernachten in einem echten Höhlenhotel ist ein Abenteuer für sich! Frühaufsteher:innen können den Start der bunten Heißluftballons am Himmel beobachten – ein Anblick, den Kinder so schnell nicht vergessen.

Dezember: Krakau, Polen

© Getty Images

Im Dezember verwandelt sich Krakau in ein Winterwunderland. Der Weihnachtsmarkt auf dem Hauptplatz verzaubert mit funkelnden Lichtern und süßem Duft nach Gebäck. Kinder lauschen den Geschichten vom Drachen unter dem Wawel-Schloss oder erkunden das Salzbergwerk Wieliczka mit seinen geheimnisvollen Gängen. Eine Reise voller Magie, Geschichte und festlicher Stimmung – der perfekte Abschluss des Jahres.