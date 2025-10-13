Skyscanner enthüllt die Top-Reisetrends: So werden wir im Jahr 2026 reisen

Wie wird das Reisen im Jahr 2026 aussehen? Eine neue Analyse von Skyscanner enthüllt sieben aufregende Reisetrends, die das Jahr 2026 prägen werden. Und eines steht fest: Wer 2026 verreist, will nicht nur Orte entdecken, sondern auch sich selbst.

Das Reisen wird 2026 weit mehr sein als nur eine Auszeit vom Alltag, es wird zu einem Abenteuer, das Ihre gesamte Persönlichkeit widerspiegelt! Die Reisesuchmaschine Skyscanner hat die Top-Reisetrends für 2026 enthüllt, und diese zeigen: Der Urlaub der Zukunft wird aufregender und viel individueller, als je zuvor.

Supermarkt-Safari: Der Food-Trend

2026 wird eine der aufregendsten Reiseerfahrungen der Besuch von lokalen Supermärkten! Ob der berühmte Slurpee im 7-Eleven oder die Verkaufsautomaten in Tokio: Überall auf der Welt gibt es kulinarische Überraschungen, die Sie in den Supermärkten entdecken können. Laut Skyscanner-Report werden 40 % der Reisenden, 2026 in lokale Supermärkte eintauchen und authentische Leckereien erleben.

Mountain Moments: Der Berg-Trend

Die Natur wird zum Rückzugsort, und die Bergwelt lockt immer mehr Reisende. Egal, ob die Dolomiten, das Annapurna-Massiv oder die kanadischen Rockies: 2026 wird der Bergurlaub zu einem ganzjährigen Trend. Die unberührte Ruhe, fernab von der Hektik der großen Städte, ist für 34 % der Reisenden ein ausschlaggebender Faktor.

Book-Packer: Der Literatur-Trend

Der sogenannte Book-Packer-Trend bringt Reisende zu den faszinierendsten Bibliotheken und Buchläden der Welt. Egal, ob Sie durch die Wälder wandern, um einen fiktiven Ort zum Leben zu erwecken, oder Sie in einem gemütlichen Café mit einem guten Buch in der Hand entspannen – das Reisen und Lesen verschmelzen immer mehr. 29 % der Reisenden wollen 2026 auf ihren Reisen in ein Buch eintauchen und sich dabei von der Literatur inspirieren lassen.

Family on Tour: Der Familien-Trend

Gemeinsame Urlaubszeit mit der Familie wird 2026 immer mehr zum Trend! Reisen mit mehreren Generationen wird nicht nur aus Budgetgründen immer beliebter, sondern auch, um wertvolle Momente zusammen zu erleben. 25 % der Reisenden planen, 2026 mit der gesamten Familie oder mehreren Generationen zu verreisen.

Hotel „ganz woanders“: Der Hotel-Trend

2026 wird das Hotel selbst zum Reiseziel! 25 % der Reisenden wählen ihr Ziel inzwischen nach der Unterkunft aus. Sei es ein Hotel mit atemberaubender Architektur, außergewöhnlichem Design oder einer Atmosphäre, die den Aufenthalt zu einem Erlebnis macht. Für viele sind es die einzigartigen Hotels und nicht die weit entfernten Orte, die die Reise so besonders machen.

Flights & Feelings: Der Solo-Trend

Die Art und Weise, wie wir Beziehungen pflegen und neue Menschen kennenlernen, verändert sich ebenfalls. Statt auf Dating-Apps zu setzen, ist es 2026 populär, im echten Leben neue Freunde zu finden oder auf Reisen sogar zu daten. Der Trend, sich unterwegs mit anderen Reisenden zu verabreden oder neue Freundschaften zu schließen, wird immer beliebter. Laut dem Skyscanner-Report werden 25 % der Reisenden 2026 unterwegs neue Leute kennenlernen.

Global Glow: Der Schönheits-Trend

Im Jahr 2026 wird Reisen auch zur Entdeckung neuer Schönheits- und Wellnessrituale. Sei es das Testen von lokalen Hautpflege-Produkten oder das Besuchen von einzigartigen Spas und Beauty-Salons – immer mehr Reisende integrieren Wellness und Kosmetik in ihre Reiseerlebnisse. 20 % der Reisenden werden sich 2026 gezielt auf Beauty-Reisen begeben, lokale Beauty-Produkte kaufen oder eine exklusive Spa-Behandlung genießen.

Wer also 2026 reist, wird nicht nur neue Orte entdecken, er wird sich selbst neu kennenlernen.