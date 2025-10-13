Das Land mit der besten Lebensqualität ist ein Lieblingsurlaubsland der Österreicher!

Sonne, gutes Essen, entspannter Lebensstil... das klingt nach purem Glück! Während viele Menschen rund um den Globus nach dem besten Ort zum Leben suchen, zeigt eine neue Studie: Das Land mit der besten Lebensqualität weltweit liegt mitten in Europa!

Jedes Jahr befragt die internationale Community-Plattform InterNations Tausende Auswanderer in ihrem "Expat Insider Report". Das Ziel: herauszufinden, in welchen Ländern Menschen am glücklichsten leben. Bewertet werden Lebensstandard, Sicherheit, Gesundheitssystem, Klima, Freizeitmöglichkeiten und vieles mehr.

Während sich viele Gewinner-Länder in Amerika oder im Nahen Osten finden, glänzt ein Land in Europa seit Jahren mit Spitzenwerten und schafft es auch 2025 wieder auf Platz 1 weltweit.

Das Land mit der besten Lebensqualität der Welt ist...

Spanien! Schon das dritte Jahr in Folge erobert Spanien Platz 1 des Lebensqualitäts-Rankings. 20 Prozent aller befragten Expats geben sogar an, wegen der hohen Lebensqualität dorthin gezogen zu sein. Viele davon, um dort ihren Ruhestand zu genießen. Ganze 84 Prozent der Auswanderer in Spanien sind mit ihrem Leben zufrieden. Zum Vergleich: Weltweit liegt der Schnitt nur bei 67 Prozent.

Großstädte wie Valencia sind bei Expats besonders beliebt. © Getty Images

Der Grund? Wetter, Kultur und Lebensfreude. Mehr als die Hälfte der Befragten schwärmt von Sonne, Klima und Luftqualität. Auch die Mischung aus lebendigen Städten, traumhaften Stränden und vielfältiger Natur überzeugt. Außerdem schätzen Expats das Kultur-, Nachtleben-, Kulinarik- und Freizeitangebot.

In Barcelona fühlt sich die internationale Community besonders wohl. © Getty Images

Auch beim Thema Gesundheit punktet das Land auf ganzer Linie. Das spanische Gesundheitssystem gilt als leistbar, leicht zugänglich und qualitativ top. Sogar das Verkehrssystem bekommt Bestnoten. Egal ob mit Zug, Bus, Fahrrad oder zu Fuß: Spanien ist bestens vernetzt und landet weltweit sogar auf Platz 7 in dieser Kategorie.

Paella und Tapas so weit das Auge reicht. © Getty Images

In fast allen Bereichen spielt Spanien in der Topliga mit. Nur bei der Sicherheit gibt es kleine Abstriche: Hier landet Spanien auf Rang 14. Die gute Nachricht: 87 Prozent der Expats fühlen sich im Land sicher, 77 Prozent loben die Meinungsfreiheit. Etwas Sorgen macht allerdings die politische Stabilität, hier gibt es leichten Punktabzug.

Auch die Balearischen Inseln überzeugen auf ganzer Linie. © Getty Images

Was das Einleben betrifft, zeigt sich Spanien von seiner besten Seite: Drei Viertel der Expats fühlen sich willkommen, 41 Prozent möchten sogar für immer bleiben.

Die Top 10 Länder mit der besten Lebensqualität weltweit

Spanien Vereinigte Arabische Emirate Panama Österreich Luxemburg China Katar Tschechien Japan Portugal

Österreich schafft es auf Platz 4

Österreich schafft es auf Platz 4 im Lebensqualitäts-Ranking. © Getty Images

Auch die Alpenrepublik ist wieder in dem Ranking vertreten und schafft es auf den vierten Platz. So wie letztes Jahr konnte Österreich auch 2025 wieder mit seiner Sicherheit, der sauberen Umwelt und dem hervorragenden Gesundheitssystem überzeugen. Viele Expats loben außerdem die hohe Lebensqualität in den Städten wie Wien oder Salzburg, die perfekte Mischung aus Kultur, Natur und Komfort. Auch die öffentliche Infrastruktur – vom verlässlichen Nahverkehr bis zu gepflegten Grünanlagen – sorgt für Pluspunkte.