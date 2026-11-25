Italien hat beim Davis-Cup-Finalturnier den Aufstieg ins Halbfinale fixiert.

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Der Titelverteidiger und Gastgeber setzte sich am Mittwoch in Bologna gegen Südkorea in einem Krimi 2:1 durch. Während Lorenzo Musetti beim 6:0,7:6(5) gegen Hong Seong-chan seiner Favoritenrolle gerecht wurde, unterlag Flavio Cobolli überraschend Kwon Soon-woo 6:3,6:7(3),6:7(5). Matteo Berrettini/Andrea Vavassori fixierten im Doppel das Ticket für das Halbfinale, in dem am Freitag Tschechien wartet.

Die Italiener sind dreifacher Titelverteidiger. Der 24-jährige Musetti kam am Ende einer verletzungsgeplagten Saison zu seinem ersten Davis-Cup-Einsatz seit 2024, den Sieg hatte er dabei nach 1:32 Stunden in der Tasche.

Für French-Open-Finalist Cobolli schien es zuerst auch nicht viel länger zu dauern. Nach einem klar verlorenen Tiebreak im zweiten Satz ging es aber auch danach in die "Verlängerung" und dort hatte der Südkoreaner nach 2:50 Stunden überraschend mit 7:5 das bessere Ende für sich.

Ausgeglichenes Doppel

Das Doppel hätte ausgeglichener nicht sein können. Während Berrettini/Vavassori das erste Tiebreak noch klar 7:2 gewinnen konnten, mussten sie im zweiten mehrere Satzbälle abwehren, ehe der 13:11-Erfolg nach fast zwei Stunden klar war. Halbfinalgegner Tschechien hatte am Dienstag zum Viertelfinalauftakt Kanada 2:0 bezwungen.

Am Donnerstag (17 Uhr) fordert das österreichische Team von Kapitän Jürgen Melzer Favorit Spanien heraus. Bereits zuvor (10 Uhr) duellieren sich Großbritannien und Deutschland um ein weiteres Semifinalticket. Das zweite Halbfinale findet erst am Samstag statt, das Finale folgt am Sonntag (15 Uhr).