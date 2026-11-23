Jannik Sinner soll am Dienstag operiert werden. Es drohen drei bis vier Monate Pause. Hinter ihm liegen Reha, Rückschläge und eine weitere OP.

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Stundenlang Reha, immer neue Untersuchungen – und jetzt offenbar doch die Operation. Jannik Sinner soll am Dienstag, dem 24. November, in Finnland am rechten Knie operiert werden. Nach Informationen von Sky Sport Italia hat sich der 25-jährige Südtiroler für den Eingriff entschieden. Die geschätzte Ausfallzeit: drei bis vier Monate.

Damit würde auch sein großes Comeback-Ziel platzen: die Australian Open ab 17. Jänner in Melbourne.

Spezialist soll Sinners Knie operieren

Den Eingriff soll der finnische Chirurg Lasse Lempainen in Turku durchführen. Bereits am Wochenende hatte er Sinner in Mailand untersucht.

Laut Sky leidet Sinner an einem Iliotibialband-Syndrom an der Außenseite des rechten Knies. Die bisherigen Behandlungen ohne Operation brachten nicht die erhoffte dauerhafte Besserung.

Lempainen ist auf Muskel- und Sehnenverletzungen spezialisiert und hat bereits zahlreiche Spitzensportler operiert, darunter Deutschlands Torhüter Marc-André ter Stegen und Frankreichs Fußballstar Ousmane Dembélé.

Drei bis vier Stunden Reha – jeden Tag

Wie mühsam die vergangenen Monate für Sinner waren, schilderte sein bisheriger Coach Darren Cahill zuletzt bei Tennis Channel. Drei bis vier Stunden verbringe der Italiener im Fitnessraum, um wieder Kraft im Bein aufzubauen und das Knie belastbarer zu machen.

Cahill beschrieb die Rehabilitation als frustrierend und eintönig. Gleichzeitig lobte er Sinners Fähigkeit, dabei seine positive Haltung zu bewahren. Diese Aussagen wurden am 21. November veröffentlicht – noch vor den Berichten über die nun geplante Operation.

Auch der nächste Schritt zurück auf den Platz musste bereits warten. Laut Sky wurde der Beginn der Saisonvorbereitung in Marbella verschoben. Ende November hätte es dort losgehen sollen.

Sinner zeigte selbst seine Rückschläge

In einer am 11. November veröffentlichten Folge seiner YouTube-Serie "Jannik Sinner Unfiltered" gab der Tennisstar Einblicke in seine Reha. Zu sehen sind Untersuchungen in Lione, Physiotherapie und Krafttraining in Monte Carlo.

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Dabei schilderte Sinner, wie unberechenbar die Beschwerden waren: An manchen Tagen konnte er ohne Probleme Tennis spielen, an anderen sich kaum bewegen.

Nicht nur das Knie machte ihm zu schaffen. Sinner ließ sich während der Wettkampfpause auch die Mandeln entfernen. Danach verlor er nach eigenen Angaben viel Gewicht und musste wieder Muskelmasse aufbauen.

Seit dem Wimbledon-Triumph kein Match

Seinen letzten Wettkampf bestritt Sinner am 12. Juli. Damals schlug er Alexander Zverev im Wimbledon-Finale und holte seinen fünften Grand-Slam-Titel. Seitdem wartet er auf seine Rückkehr.

Zwischenzeitlich hatte er einen Auftritt beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien zum Jahresende angepeilt. Am 10. November nannte er die Australian Open als Ziel für sein Comeback. Bei einer mehrmonatigen Pause nach der Operation wären beide Termine nicht zu halten.

Auch in der Weltrangliste hat die lange Abwesenheit Spuren hinterlassen: Am 2. November verlor Sinner die Spitzenposition an Zverev. Sky hält inzwischen eine Rückkehr erst zur Sandplatzsaison für möglich.