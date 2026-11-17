Neuer juristischer Ärger für Tennis-Star Alexander Zverev: Seine Ex-Partnerin Brenda Patea geht erneut gegen ihn vor. Sie hat in Berlin eine Zivilklage eingereicht. Auslöser sind Aussagen des Tennisprofis in einem Interview mit der französischen Sportzeitung "L'Équipe".

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie das Tennismedium "Bounces" berichtet, reichte Patea die Klage am 18. September in Berlin ein. Konkret geht es um ein Interview, das Zverev nach dem Finale der French Open gegeben hatte. Darin erklärte er mit Blick auf die früheren Vorwürfe, seine Unschuld sei bewiesen worden.

Patea sieht das anders. Ihrer Ansicht nach erwecken die Aussagen den Eindruck, sie habe Zverev zu Unrecht beschuldigt. Mit ihrer Klage will sie erreichen, dass der Tennisprofi entsprechende Äußerungen künftig unterlässt. Zusätzlich fordert sie eine finanzielle Entschädigung.

Kein Freispruch im früheren Verfahren

Bereits 2024 hatte es ein Strafverfahren gegen Zverev wegen des Vorwurfs der vorsätzlichen Körperverletzung gegeben. Der Tennisprofi wies die Anschuldigungen zurück. Im Juni 2024 wurde das Verfahren vom Amtsgericht Tiergarten gemäß Paragraf 153a der Strafprozessordnung gegen eine Geldauflage von insgesamt 200.000 Euro vorläufig eingestellt.

Brenda Patea hat erneut juristische Schritte gegen ihren Ex-Partner Alexander Zverev eingeleitet. © Getty Images

Davon gingen 150.000 Euro an die Staatskasse und 50.000 Euro an einen Fonds zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen. Zverev erfüllte die Auflage. Wichtig dabei: Das Gericht traf keine Entscheidung über die Schuldfrage. Es gab weder eine Verurteilung noch einen Freispruch. Die Einstellung des Verfahrens stellt auch kein Schuldeingeständnis dar. Die Unschuldsvermutung gilt weiterhin.

Zverevs Anwalt äußert sich vorerst nicht

Patea und Zverev waren früher ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter. Die neue Zivilklage richtet sich ausschließlich gegen die Aussagen des Tennisspielers in dem Interview.

Patea und Zverev waren früher ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter. © Getty Images

Laut "Bounces" ist die Klage beim Berliner Gericht bereits eingegangen und mit einem Aktenzeichen versehen. Am 5. November erließ das Gericht demnach eine Verfügung zum weiteren Ablauf.

Sein Medienanwalt Christian Schertz erklärte gegenüber "Bounces", dass man sich deshalb vorerst nicht zu der Angelegenheit äußern könne. Über die Forderungen von Patea wurde bislang nicht entschieden.