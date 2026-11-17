Für das beliebte Schauspieler-Ehepaar Barbara Wussow und Albert Fortell steht eine ganz besondere Reise in die Vergangenheit bevor. Beim Traunsee-Adventzauber in der Gmundner Villa Toscana laden die beiden Publikumslieblinge zu einer stimmungsvollen Adventlesung und kehren damit an den legendären Drehort von "Schlosshotel Orth" zurück.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für Albert Fortell ist der Auftritt im oberösterreichischen Salzkammergut mit tiefen persönlichen Erinnerungen verbunden. Über viele Jahre hinweg prägte die Erfolgsserie "Schlosshotel Orth" die heimische Fernsehlandschaft und machte das malerische Seeschloss Ort weit über die Grenzen Österreichs hinaus berühmt.

Auf Facebook meldete sich der beliebte Mime nun persönlich zu Wort und teilte seine Vorfreude auf die Rückkehr an den winterlichen Traunsee: "Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Abend! Zunächst besinnlich, im zweiten Teil darf es dann auch heiter sein. Begleitet werden wir von Daniela Krammer am Saxophon. Lasst euch überraschen, wie stimmungsvoll dieses Instrument sein kann! Für mich ist es natürlich auch eine Gelegenheit wieder einmal das 'Schlosshotel Orth' zu besuchen - es waren viele wunderbare Jahre, an diesem Ort zu drehen...."

Stimmungsvoller Adventzauber in der Villa Toscana

Das Event findet im Rahmen des traditionellen "Adventzaubers Toscana" auf der Halbinsel Toscana in Gmunden statt. Am Freitag, dem 21. November, öffnen sich ab 18.00 Uhr die Tore für die Besucher, ehe um 19.30 Uhr die gemeinsame Lesung beginnt. Neben berührenden und humorvollen Texten, die Wussow und Fortell auf der Bühne vortragen, sorgt Saxophonistin Daniela Krammer für die feierliche musikalische Untermalung des Abends. Die Kombination aus literarischen Klassikern, heiteren Anekdoten und warmen Saxophonklängen verspricht einen abwechslungsreichen Auftakt in die Vorweihnachtszeit.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Glanzvolle Kulisse zwischen Traunstein und Schloss Ort

Eingebettet ist die Lesung in das weitläufige Marktgeschehen auf der Halbinsel, das sich an vier Wochenenden bis Mitte Dezember erstreckt. Wenn die festlichen Lichter im Wasser des Sees glitzern und der mächtige Traunstein in winterlicher Stille ruht, verwandelt sich Gmunden in ein echtes Wintermärchen. Für Barbara Wussow und ihren Ehemann bietet der Termin nicht nur die Möglichkeit, mit ihren treuen Fans in Weihnachtsstimmung zu kommen, sondern auch alte Erinnerungen an gemeinsame Drehtage im Salzkammergut wieder aufleben zu lassen. Mit diesem Auftritt setzen die beiden Stars ein glanzvolles Highlight im oberösterreichischen Kulturadvent.