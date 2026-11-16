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Dancing Stars 2027: Acht Promis sind fix!

Stars Redaktion
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Ein Mann im Smoking und eine Frau im pinken Abendkleid posieren vor einer Showtreppe.
© Andreas Tischler / Vienna Press
Hinter den Kulissen des ORF laufen die Vorbereitungen für die mit Spannung erwartete Staffel von Dancing Stars 2027 auf Hochtouren. Wie oe24 aus Senderkreisen erfuhr, haben bereits acht Prominente ihre Verträge für das beliebteste Tanzparkett des Landes unterschrieben.
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Nachdem in den vergangenen Staffeln von Dancing Stars immer wieder vorab prominente Namen an die Öffentlichkeit durchgesickert waren, herrscht auf dem Küniglberg heuer eine beispiellose Geheimhaltungsstufe. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk geht diesmal deutlich diskreter vor als je zuvor, um Lecks um jeden Preis zu verhindern. Nach Informationen von oe24 finden die Casting-Gespräche und Verhandlungen mit den potenziellen Kandidaten heuer größtenteils über Internet-Anrufe statt. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass Prominente beim Betreten des ORF-Zentrums von aufmerksamen Beobachtern gesichtet werden, bevor die offizielle Präsentation über die Bühne geht.

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Heiß gehandelte Kandidaten

Dass das Konzept der strikten Diskretion dennoch Risse bekommt, zeigen die ersten kolportierten Namen, die in der heimischen Promi-Szene die Runde machen. Ganz oben auf der Gerüchteliste steht der polarisierende Social-Media-Star Satans Bratan, der mit seiner riesigen Fangemeinde vor allem ein junges Publikum an die Bildschirme locken könnte. Zudem wurden Schauspieler Markus Freistätter und Influencer MaxaMillion ins Spiel gebracht.

Prominente Absagen trüben die Vorfreude

Wo Licht ist, gibt es im Vorfeld der Show allerdings auch Schatten. Nicht jede Traum-Besetzung der ORF-Verantwortlichen ließ sich für das schweißtreibende Tanztraining begeistern. Wie oe24 erfuhr, hagelte es bereits prominente Absagen von echten Publikumsmagneten.

Melissa Naschenweng
Melissa Naschenweng © ipImedia/Krivograd

So erteilte Publikumsliebling Barbara Wussow der Show eine Absage. Auch Schlager-Königin Melissa Naschenweng wird heuer nicht über das ORF-Parkett wirbeln. Ebenfalls nicht mit von der Partie ist Opus-Legende Ewald Pfleger, der das Angebot für eine Teilnahme ablehnte. Trotz dieser Absagen ist der ORF auf bestem Weg, eine der schlagzeilenträchtigsten Staffeln der vergangenen Jahre auf die Beine zu stellen.

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