Schock: Influencerin & TikTok-Start stirbt mit nur 29 Jahren

Fans weltweit sind geschockt und trauern

Ein tragischer Verlust erschüttert uns: Die vielversprechende Social-Media-Ikone Eva Evans (†29) ist am 20. April unerwartet verstorben, wie ihre Schwester Lila in einem zutiefst bewegenden Instagram-Beitrag verkündete.

Im zarten Alter von nur 29 Jahren hat sie ihre 300.000 TikTok-Follower mit

humorvollen Einblicken in ihr Leben in New York begeistert.

Vor 5 Tagen postete sie ihr letztes Video

Fan zeigen sich nun unter ihren Videos erschüttert und kondolieren in den diversen Kommentarspalten. So schrieb unter anderem auch Ex-Kanye West Freundin Julia Fox "I will miss you so much I love you so much "