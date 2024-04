Laut Insider: Britney Spears in "ernsthafter Gefahr"

Ein Insider berichtet gegenüber "TMZ", dass Britney Spears in "ernsthafter Gefahr" schwebt. Ist die Pop-Ikone psychisch instabil?

Los Angeles, USA. Seit Britney Spears (42) die Vormundschaft ihres Vaters hinter sich gelassen hat, scheint sich ihr Leben in eine unerwartete Richtung zu bewegen. Die Pop-Ikone, die lange Zeit unter der Kontrolle ihres Vaters stand, ist nun wieder auf sich allein gestellt. Doch während viele gehofft hatten, dass dies eine Befreiung für sie bedeuten würde, deuten jüngste Entwicklungen darauf hin, dass Britney Spears vor neuen Herausforderungen steht.

Britneys schwieriger Weg zur Freiheit

Britney Spears kämpfte jahrelang vor Gericht um ihre Unabhängigkeit von der Vormundschaft ihres Vaters. Im Dezember 2021 wurde diese endlich aufgehoben, was von vielen als ein Sieg für die Sängerin gefeiert wurde. Obwohl Britney Spears nun rechtlich unabhängig ist, scheint diese Freiheit aber ihren Tribut zu fordern.

Durch ihre zurückgewonnenen Freiheiten soll sich Britney in letzter Zeit einen ausschweifenden Lebensstil gegönnt haben. So soll sie fast jeden zweiten Monat verreisen, etwa kürzlich nach Französisch-Polynesien. Pro Reise gebe sie fast eine Million Dollar für Privatjets, Hotels und Personal aus, wodurch sie bald pleitegehen könnte, so der Insider.

"Sie kann sich das nicht leisten. Sie hatte 60 Millionen Dollar, als die Vormundschaft endete - und sie ist jetzt da, wo die Vormundschaft begann: in Gefahr, bankrottzugehen", so die anonyme Quelle.

Die finanziellen Belastungen durch den langwierigen Rechtsstreit mit ihrem Vater und ihr teure Lebensweise haben führe also dazu, dass Britney sich möglicherweise bald erneut in einer schwierigen finanziellen Lage befindet.

Psychische Instabilität und öffentliche Aufmerksamkeit

Seit dem Ende der Vormundschaft häufen sich Berichte über Britneys zunehmend instabile Verfassung. Plötzliche Wutausbrüche in der Öffentlichkeit und eigenartige Beiträge auf ihren Social-Media-Kanälen werfen Fragen über ihren psychischen Zustand auf.

Erst Anfang April dieses Jahres löschte die 'Toxic'-Sängerin ihr gesamtes Instagram-Profil.

© instagram/britneyspears ×

Spears Instagram Profil zeigt auch jetzt nur noch eine leere Seite an.

Die Musikerin sei auch psychisch instabil und gesellschaftlich fast völlig isoliert. Sogar in "ernsthafter Gefahr", so die Quelle.

"Unter der Vormundschaft hatte sie viele Freiheiten, und die Einschränkungen waren dazu da, sie zu schützen. Jetzt ist sie nicht mehr geschützt", sagte der Insider.