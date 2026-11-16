Düren zeigt 1. Fotos von Amiras Baby & rührt Fans

Mit einem zärtlichen Stirnkuss und der vielsagenden Botschaft "Alles neu. Alles besser." zeigt der Moderator erstmals seine neugeborene Tochter im Netz. Nach der turbulenten Scheidung von Amira Aly und Oliver Pocher zelebriert das Paar nun unbeschwert sein frisches Patchwork-Glück.

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Moderator Christian Düren hat erstmals private Aufnahmen seiner neugeborenen Tochter in den sozialen Medien geteilt. Gemeinsam mit seiner Partnerin Amira Aly durfte der Fernsehjournalist Ende Oktober sein erstes Kind auf der Welt begrüßen und gewährt nun zum ersten Mal Einblicke in sein frisches Familienglück.

Emotionaler Stirnkuss im Krankenhaus

Auf Instagram veröffentlichte der frischgebackene Vater eine emotionale Fotostrecke, die intime Momente aus den ersten Tagen mit dem Neugeborenen festhält. Das Eröffnungsbild zeigt Düren im Krankenhaus, wie er sein kleines Mädchen behutsam in einem hellen Tuch im Arm hält und ihr voller Rührung einen Kuss auf die Stirn haucht.

Mit der knappen, aber vielsagenden Bildunterschrift "Alles neu. Alles besser." fasste der Moderator seine veränderte Lebenswirklichkeit zusammen. Weitere Bilder zeigen das Baby in einem humorvollen Strampler mit der Aufschrift "Kölsche Neuzugang", den stolzen Vater beim Blick in den Kinderwagen sowie einen winzigen Fußabdruck auf einem Notizblock.

Erstes Kind für Düren, drittes für Amira Aly

Für Christian Düren bedeutet die Geburt seiner Tochter am 27. Oktober den Beginn eines völlig neuen Lebensabschnitts als Familienvater, während Amira Aly nach ihren beiden Söhnen aus der früheren Ehe nun zum dritten Mal Mutter geworden ist. In einer ersten Stellungnahme zeigte sich die Moderatorin überglücklich: "Wir sind überglücklich und ich freue mich über mein drittes Wunder und meine erste Tochter. Wir genießen gerade einfach die Zeit."

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Die beiden älteren Brüder durften ihre kleine Schwester bereits im Krankenhaus kennenlernen und zeigten sich stolz auf den Familienzuwachs.

Patchwork-Harmonie nach Trennung von Pocher

Das neue Familienglück steht nach der öffentlich ausgetragenen Trennung und Scheidung von Ex-Mann Oliver Pocher im Zeichen des Neuanfangs. Obwohl Pocher damals öffentlich verärgert darüber reagierte, dass er von der Schwangerschaft seiner Ex-Frau aus den Medien erfahren habe, lassen sich die jungen Eltern ihre Harmonie nicht nehmen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 19 Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA

Die Tochter wird den Nachnamen ihres Vaters tragen und als jüngstes Mitglied in der wachsenden Patchworkfamilie aufwachsen und dort von ihren stolzen großen Brüdern liebevoll umsorgt werden. Die Fans freuen sich mit dem Paar über diesen Neuanfang.