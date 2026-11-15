Mausi Lugner: Gansl-Party nach Worseg-OPs

Vom Krankenbett zur kulinarischen Lebensfreude: Das Ganslessen von Christina "Mausi" Lugner im Wiener Café Alser ist ein Paradebeispiel für die unerschütterliche Selbstironie der heimischen Prominenz.

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Society-Lady Christina "Mausi" Lugner hat kurz nach ihrem Makeover bei Artur Worseg das traditionelle Ganslessen im Wiener Café Alser zelebriert. Gemeinsam mit ihrer Familie und prominenten Freundinnen wie Gina Alaba lud sie zu einem humorvollen Schlemmerabend, der ganz im Zeichen von rascher Regeneration und echter Wiener Lebensfreude stand.

Die pointierte Formulierung, dass zuerst die Fassade renoviert und anschließend die Innereien versorgt werden müssen, zeugt von einem entwaffnend ehrlichen Umgang mit den Erwartungshaltungen der Öffentlichkeit. In einer Society-Welt, die oft krampfhafte Natürlichkeit vorspiegelt, bekennt sich Lugner offen zu ästhetischen Eingriffen und bricht das Tabu mit einer rustikalen Gansl-Mahlzeit.

Der heitere Scherz über die gelassenen Federn fungiert als humorvoller Befreiungsschlag, der Kritikern und Lästerzungen von vornherein den Wind aus den Segeln nimmt und pure Lebensfreude demonstriert.

Kraftquelle Freundschaft und Familie

Das Zusammentreffen mit Wirtin Caroline, ihrer Mutter, Vertrauten Mitra und Star-Mutter Gina Alaba verbindet familiären Rückhalt mit prominentem Glanz.

Die Inszenierung mit der goldkettenbehängten Gans verleiht dem traditionellen herbstlichen Brauchtum eine herrlich surreale Note, die perfekt zur Marke Mausi Lugner passt und den Humor der Runde unterstreicht.

Demonstration ungebrochener Lebensenergie

Mausi Lugner mit Freundinnen und Gina Alaba © privat

Die Wahl des Outfits – von der markanten weißen Sonnenbrille bis zur rockigen Lederhose – unterstreicht die Botschaft ungebrochener Vitalität. Wo andere nach medizinischen Eingriffen das private Exil suchen, demonstriert Lugner selbstbewusste Präsenz im urbanen Raum.

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Das Ganslessen wird so zur Bühne für eine Frau, die gesellschaftliche Konventionen mit einem breiten Lächeln, herzhaftem Appetit und spitzer Zunge neu definiert.