Hansi Hinterseer & DJ Ötzi: Stars feiern auf Gut Aiderbichl

Auf Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg laufen die Vorbereitungen für die große TV-Weihnachtssendung auf Hochtouren. Mit dabei sind Schlagerstar Andrea Berg und weitere Publikumslieblinge.

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Nach dem großen TV-Comeback im letzten Jahr wird "Weihnachten auf Gut Aiderbichl" vielen Fans auch heuer wieder das Fest versüßen. Durch die festliche Show führen Stefanie Hertel und Marco Ventre. Für die passende musikalische Stimmung sorgen neben DJ Ötzi, Hansi Hinterseer und Andrea Berg auch Patrick Lindner, Francine Jordi sowie Marc Pircher. Ebenfalls mit dabei sind die berühmten Wiener Sängerknaben.

Marco Ventre, Stefanie Hertel und Dieter Ehrengruber © Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Tierische Begegnungen auf Gut Aiderbichl

Francine Jordi © Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Abseits der Musik stehen vor allem die geretteten Tiere von Gut Aiderbichl im Mittelpunkt, da sie seit jeher den besonderen Charakter der Sendung ausmachen. Hinter den Kulissen kümmern sich zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit großem Aufwand um die Dreharbeiten, die weihnachtliche Gestaltung und das Wohl der Tiere. So soll neben der Festtagsstimmung auch die Verbindung zwischen Mensch und Tier vermittelt werden.

Andrea Berg © Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Zu sehen ist die Weihnachtssendung am Donnerstag, 24. Dezember, um 20:15 Uhr auf ORF 2. Eine weitere Ausstrahlung folgt am Samstag, 26. Dezember, um 20:15 Uhr im MDR.