Weihnachts-Show
Hansi Hinterseer & DJ Ötzi: Stars feiern auf Gut Aiderbichl
Nach dem großen TV-Comeback im letzten Jahr wird "Weihnachten auf Gut Aiderbichl" vielen Fans auch heuer wieder das Fest versüßen. Durch die festliche Show führen Stefanie Hertel und Marco Ventre. Für die passende musikalische Stimmung sorgen neben DJ Ötzi, Hansi Hinterseer und Andrea Berg auch Patrick Lindner, Francine Jordi sowie Marc Pircher. Ebenfalls mit dabei sind die berühmten Wiener Sängerknaben.
Tierische Begegnungen auf Gut Aiderbichl
Abseits der Musik stehen vor allem die geretteten Tiere von Gut Aiderbichl im Mittelpunkt, da sie seit jeher den besonderen Charakter der Sendung ausmachen. Hinter den Kulissen kümmern sich zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit großem Aufwand um die Dreharbeiten, die weihnachtliche Gestaltung und das Wohl der Tiere. So soll neben der Festtagsstimmung auch die Verbindung zwischen Mensch und Tier vermittelt werden.
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Zu sehen ist die Weihnachtssendung am Donnerstag, 24. Dezember, um 20:15 Uhr auf ORF 2. Eine weitere Ausstrahlung folgt am Samstag, 26. Dezember, um 20:15 Uhr im MDR.
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