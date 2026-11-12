Hämmerle-Charity
Promis im Shopping-Fieber für den guten Zweck
Über 30 prominente Persönlichkeiten verwandelten den Store auf der Mariahilfer Straße in einen glamourösen Treffpunkt für den guten Zweck. Moderiert und gehostet wurde der Abend von Claudia Stöckl, Adi Weiss und Michael Lameraner.
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Hilfe für Indien
Im Mittelpunkt stand das Projekt Zuki – Zukunft für Kinder, das indischen Kindern durch Bildung und Betreuung neue Perspektiven eröffnet. Prominente Gäste wie Simone Stelzer, Katharina Nahlik, Christian Stani und Angelika Niedetzky unterstützten die Besucher tatkräftig beim Einkaufen. Zahlreiche weitere bekannte Gesichter wie Corinna Kamper Campisi, Sila Sahin-Radlinger, Simone Lugner und Natalia Ushakova sorgten ebenfalls für ein gelungenes Event.
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