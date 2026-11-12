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Hämmerle-Charity

Promis im Shopping-Fieber für den guten Zweck

René Wastler
von
Michael Lameraner, Sylvia Leifheit, Gabriel Barylli und Adi Weiss
© Olia Creations
In Wien ging am Donnerstagabend die Hämmerle Charity Gala Night zugunsten des Herzensprojekts Zuki von Claudia Stöckl über die Bühne. Im Store auf der Mariahilfer Straße halfen über 30 prominente Gäste als Shopping-Berater beim Einkauf für den guten Zweck.
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Über 30 prominente Persönlichkeiten verwandelten den Store auf der Mariahilfer Straße in einen glamourösen Treffpunkt für den guten Zweck. Moderiert und gehostet wurde der Abend von Claudia Stöckl, Adi Weiss und Michael Lameraner.

Nadja Maleh, Monika Ballwein und Ulli Kriegler
Nadja Maleh, Monika Ballwein und Ulli Kriegler © Olia Creations

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Simone Lugner, Vanessa Kuzmich und Adriana © Olia Creations
Otto Konrad, Martina Kaiser und Roman Schindler
Otto Konrad, Martina Kaiser und Roman Schindler © Olia Creations

Hilfe für Indien

Im Mittelpunkt stand das Projekt Zuki – Zukunft für Kinder, das indischen Kindern durch Bildung und Betreuung neue Perspektiven eröffnet. Prominente Gäste wie Simone Stelzer, Katharina Nahlik, Christian Stani und Angelika Niedetzky unterstützten die Besucher tatkräftig beim Einkaufen. Zahlreiche weitere bekannte Gesichter wie Corinna Kamper Campisi, Sila Sahin-Radlinger, Simone Lugner und Natalia Ushakova sorgten ebenfalls für ein gelungenes Event.

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