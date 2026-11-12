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König Charles: Große Radio-Show zum Geburtstag

Stars Redaktion
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König Charles und Elton John
© Getty Images
Zum Geburtstag von König Charles überrascht eine besondere Apple-Music-Sendung mit Elton John. Im Fokus steht das 50-jährige Jubiläum vom King's Trust.
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Samstag wird die spezielle Ausgabe der Radiosendung "Rocket Hour" ausgestrahlt. Die Aufzeichnung dazu fand bereits im Oktober in den Apple Music Studios in der Battersea Power Station in London statt. König Charles feiert seinen Geburtstag mit diesem besonderen Auftritt im Format von Superstar Elton John.

King's Trust im Fokus

Im Mittelpunkt des Gesprächs steht die Bedeutung von Musik für den King's Trust, die Wohltätigkeitsorganisation des Königs. Die Stiftung begeht in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Charles nannte die Einladung des Musikers laut Berichten eine Gelegenheit, die einfach zu gut war, um sie auszuschlagen. Sir Elton John erklärte, dass er aus dem Gespräch viel gelernt habe. Ein Vorschauvideo zeigt beide beim Gespräch und Lachen während der Aufzeichnung.

Elton John lobt Charles

In der Radioshow erinnern sich beide an Konzerte bekannter Künstler, die in den vergangenen fünf Jahrzehnten für die Stiftung veranstaltet wurden. Genannt werden Auftritte in der Wembley Arena und im Hyde Park sowie ausverkaufte Benefizabende in der Royal Albert Hall. Auch Musiker wie die Band Muse, die in ihrer frühen Karriere Unterstützung von der Organisation erhielten, werden thematisiert. Elton John lobte das jahrzehntelange Wirken des Königs, während Charles betonte, dass er vor allem in die Zukunft und in Talente investieren wollte.

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Zusammenarbeit mit Apple Music

Für Charles ist es bereits die zweite Zusammenarbeit mit Apple Music, nachdem er im vergangenen Jahr an "The King's Music Room" mitwirkte. Elton John unterstützt die Organisation bereits seit den 1980er-Jahren und stellte zum Jubiläum eine rosafarbene Brille für eine Wohltätigkeitsauktion zur Verfügung. Ein Sprecher des Buckingham-Palasts verglich die Sendung mit der Herausforderung eines schwierigen zweiten Albums, bei dem man als Antwort einen international bekannten Musikstar gewonnen habe.

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