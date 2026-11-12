oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Medienberichte

Sorge um Bruce Willis: Zustand verschlechtert

Stars Redaktion
von
Bruce Willis
© Dave Benett/WireImage
Der Gesundheitszustand von Hollywood-Star Bruce Willis soll sich laut aktuellen Medienberichten seit seiner Demenz-Diagnose erheblich verschlechtert haben. Ein Insider gibt nun bewegende Einblicke in den Alltag des ehemaligen Action-Darstellers.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie die "Daily Mail" und das polnische Portal "Onet" berichten, soll sich der gesundheitliche Zustand von Bruce Willis seit der Bekanntgabe seiner frontotemporalen Demenz (FTD) im Februar 2023 deutlich verschlechtert haben.

Auch interessant

Stones-Kracher: Erste Konzerte für 2027 fixiert

U2: Das beste Album seit Jahrzehnten

Ariana Grande & ihr Ricky: Liebescomeback am Red Carpet

Insider spricht nun

Während der "Stirb langsam"-Star äußerlich weiterhin relativ fit wirkt, schreitet die Gehirnerkrankung, welche die Kommunikationsfähigkeit und das Verhalten beeinträchtigt, weiter voran. Ein Insider schilderte gegenüber der "Daily Mail", der Schauspieler scheine mittlerweile in seiner eigenen Blase zu leben und verstehe seine gesundheitlichen Veränderungen nicht mehr vollständig.

Ehefrau räumt mit Missverständnissen auf

Trotz des schweren Verlaufs stellt seine Ehefrau Emma Heming Willis gegenüber dem Magazin "Hello!" klar, dass ihr Mann sie nach wie vor absolut erkennt. Sie betonte den Unterschied zwischen FTD und der Alzheimer-Krankheit, da völlig unterschiedliche Bereiche des Gehirns betroffen seien.

Bruce Willis
Bruce Willis mit seinen Töchtern Rumer, Scout, Talullah, Ex Demi uns seiner Frau Emma im Herbst 2019. © Getty Images for goop

Dennoch gab sie offen zu, dass sich die Familie angesichts der schwindenden Fähigkeiten in einem ständigen Zustand der Trauer befinde.

Das Star-Foto des Tages

1 / 18

Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung.

Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung.

© Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER

Drei Personen betrachten Gemälde in einer Kunstausstellung im Bonnefanten Museum Maastricht.

Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid.

© EPA

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Starker Rückhalt durch Familie

Während der gesamten Erkrankung erfährt der Schauspieler großen Rückhalt von seinen Angehörigen. Neben Emma, mit der er seit 2009 verheiratet ist, und den gemeinsamen Töchtern Mabel (14) und Evelyn (12) stehen ihm auch seine älteren Töchter Rumer (38), Scout (35) und Tallulah (32) aus der Ehe mit Demi Moore zur Seite. Erst im August veröffentlichte die "Vogue" ein Foto von Willis bei Tallulahs Hochzeit in Idaho.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Griechenland hat Anleihe zurückgezahlt

Heer pleite: Minister droht Aus für Auslandseinsätze an

"Malcolm mittendrin"-Star nach Unfall im Krankenhaus

Ariana Grande & ihr Ricky: Liebescomeback am Red Carpet

Autor veröffentlicht Roman bei Twitter

Türkei-Traumstrand wird zur Plastik-Hölle

Stones-Kracher: Erste Konzerte für 2027 fixiert

Rauchen: Schon mehr als 12.000 Anzeigen

U2: Das beste Album seit Jahrzehnten

Sorge um Bruce Willis: Zustand verschlechtert