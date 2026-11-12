Sorge um Bruce Willis: Zustand verschlechtert

Der Gesundheitszustand von Hollywood-Star Bruce Willis soll sich laut aktuellen Medienberichten seit seiner Demenz-Diagnose erheblich verschlechtert haben. Ein Insider gibt nun bewegende Einblicke in den Alltag des ehemaligen Action-Darstellers.

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Wie die "Daily Mail" und das polnische Portal "Onet" berichten, soll sich der gesundheitliche Zustand von Bruce Willis seit der Bekanntgabe seiner frontotemporalen Demenz (FTD) im Februar 2023 deutlich verschlechtert haben.

Insider spricht nun

Während der "Stirb langsam"-Star äußerlich weiterhin relativ fit wirkt, schreitet die Gehirnerkrankung, welche die Kommunikationsfähigkeit und das Verhalten beeinträchtigt, weiter voran. Ein Insider schilderte gegenüber der "Daily Mail", der Schauspieler scheine mittlerweile in seiner eigenen Blase zu leben und verstehe seine gesundheitlichen Veränderungen nicht mehr vollständig.

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Ehefrau räumt mit Missverständnissen auf

Trotz des schweren Verlaufs stellt seine Ehefrau Emma Heming Willis gegenüber dem Magazin "Hello!" klar, dass ihr Mann sie nach wie vor absolut erkennt. Sie betonte den Unterschied zwischen FTD und der Alzheimer-Krankheit, da völlig unterschiedliche Bereiche des Gehirns betroffen seien.

Bruce Willis mit seinen Töchtern Rumer, Scout, Talullah, Ex Demi uns seiner Frau Emma im Herbst 2019. © Getty Images for goop

Dennoch gab sie offen zu, dass sich die Familie angesichts der schwindenden Fähigkeiten in einem ständigen Zustand der Trauer befinde.

Das Star-Foto des Tages 1 / 18 Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Starker Rückhalt durch Familie

Während der gesamten Erkrankung erfährt der Schauspieler großen Rückhalt von seinen Angehörigen. Neben Emma, mit der er seit 2009 verheiratet ist, und den gemeinsamen Töchtern Mabel (14) und Evelyn (12) stehen ihm auch seine älteren Töchter Rumer (38), Scout (35) und Tallulah (32) aus der Ehe mit Demi Moore zur Seite. Erst im August veröffentlichte die "Vogue" ein Foto von Willis bei Tallulahs Hochzeit in Idaho.