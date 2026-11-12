"Malcolm mittendrin"-Star nach Unfall im Krankenhaus

Großer Schreck um den früheren Sitcom-Star und heutigen Rennfahrer Frankie Muniz auf dem Daytona International Speedway. Nach einem Zwischenfall während der Trainingsrunden musste der US-Schauspieler umgehend in eine medizinische Einrichtung gebracht werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Vorfall ereignete sich im Rahmen der Vorbereitungen auf ein anstehendes Showrennen auf dem Traditionskurs in Florida. Wie das US-Magazin "Entertainment Tonight" (ET) direkt von vor Ort berichtet, kam es während einer Übungsrunde auf der Rennstrecke zu der folgenschweren Kollision. Zum Zeitpunkt des Unglücks war das Areal für die breite Öffentlichkeit gesperrt.

Untersuchung im Spital und Rennausfall

Unmittelbar nach dem Zwischenfall wurde Muniz vom medizinischen Personal versorgt und in eine nahegelegene Klinik transportiert. Erste Entwarnung konnte bezüglich seines mentalen Zustands gegeben werden: Der Schauspieler war zu jedem Zeitpunkt bei Bewusstsein und ansprechbar. Ein Start beim eigentlichen Rennen ist nach dem Unfall jedoch ausgeschlossen.

Ein Sprecher seines Ausrüsters Ford bestätigte den Zwischenfall auch gegenüber dem Promi-Portal "Page Six". Muniz befinde sich zur gründlichen Untersuchung in medizinischer Obhut. Ob und welche Verletzungen der Prominente davongetragen hat, ist derzeit noch Gegenstand der medizinischen Abklärung. Ebenso ist der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend rekonstruiert.

Die Eckdaten zum Trainingsunfall im Überblick:

Ort des Geschehens: Daytona International Speedway (Florida), auf nicht öffentlich zugänglicher Strecke

Daytona International Speedway (Florida), auf nicht öffentlich zugänglicher Strecke Veranstaltung: "Proud to Honor Veterans Day Classic" von Ford und Nascar

"Proud to Honor Veterans Day Classic" von Ford und Nascar Zustand des Fahrers: Frankie Muniz ist bei Bewusstsein, stabil und voll ansprechbar

Frankie Muniz ist bei Bewusstsein, stabil und voll ansprechbar Konsequenz: Sofortige Einlieferung ins Krankenhaus zur Abklärung, keine Rennteilnahme

Charity-Event zu Ehren von US-Veteranen

Bei dem Event handelte es sich nicht um einen regulären Wertungslauf der Nascar-Serie, sondern um das "Proud to Honor Veterans Day Classic". Dieses spezielle Einladungsrennen wurde von Ford und der Nascar ins Leben gerufen, um Angehörige des US-Militärs, Veteranen und deren Familien zu würdigen und zu unterstützen.

Frankie Muniz fährt in der NASCAR Craftsman Truck Series © Icon Sportswire via Getty Images

Für Muniz sollte der Auftritt ein motorsportlicher Höhepunkt werden. Zudem war hochkarätiger Besuch an der Boxengasse angekündigt: Sein früherer Serienvater Bryan Cranston wurde vor Ort erwartet, um den Fahrer persönlich anzufeuern und das Charity-Projekt zu unterstützen.

Leidenschaftlicher Rennfahrer seit vielen Jahren

Hierzulande erlangte Frankie Muniz vor allem durch seine Hauptrolle als hochbegabter Sohn in der weltweiten Kultserie "Malcolm mittendrin" Bekanntheit. Abseits der Kameras verlagerte der US-Amerikaner seinen Fokus jedoch schon vor etlichen Jahren auf den professionellen Motorsport. Als offizieller Fahrer für Ford bestreitet er regelmäßig Renneinsätze. Die Fans warten nun gespannt auf den abschließenden medizinischen Befund und Details zur Unfallursache.