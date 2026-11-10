Serien-Hammer für "Ringe der Macht" - das gab's noch nie!

Zwei Jahre warten und dann gleich vier Folgen auf einmal. Amazon Prime lässt ab Mittwoch (11. November) die "Herr der Ringe"-Herzen höher schlagen und stellt gleich die halbe neue Staffel von "Ringe der Macht" ins Netz. Hochspannung ist garantiert!

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Es ist die teuerste TV-Serie aller Zeiten (über einer Milliarde US-Dollar für fünf Staffeln) und geht jetzt nach über zwei Jahren Pause endlich weiter. Am Mittwoch (11. November) startet die dritte Staffel des gefeierten "Herr der Ringe"-Prequels "Die Ringe der Macht" und das gleich mit einem absoluten Serien-Hammer: Amazon Prime stellt nämlich gleich zum Start vier Episoden ins Netz. Also die habe Staffel! Die restlichen vier Folgen bekommen Fans dann an zwei weiteren Terminen mit jeweils einem Doppelpack geliefert. Am 18 und am 25. November.

"Ringe der Macht" kehrt mit 8 neuen Folgen zurück. Zum Autakt gibt's ab 11. November gleich die hälfte der 3. Staffel auf Amazon Prime. © Amazon Prime

Schon der Trailer verspricht Hochspannung: neue Figuren, epische Schlachten und spannende Intrigen. Sauron (Charlie Vickers) hat nach einem Zeitsprung die Zauberringe für die Menschen bereits zu Beginn der neuen Staffel verteilt. Diese Menschenkönige, die sogenannten Nazgnagol, machen nun hinter dunklen Roben versteckt Mittelerde unsicher und verbreiten Angst und Schrecken! Auf der guten Seite stehen ihnen Gandalf (Daniel Weyman) und Galadriel (Morfydd Clark) entgegen. Auch Celeborn (Cast-Neuling: Jamie Campbell Bower), der lange verschollene Ehemann von Galadriel (Morfydd Clark) taucht wieder auf und lässt deren Liebe neu aufflammen.

Celeborn taucht wieder auf und lässt Liebe zu Galadriel neu aufflammen © Amazon Prime

Das Gros der 3. Staffel dreht sich jedoch um Saurons Krieg: Er greift die freien Völker Mittelerdes an. Pharazon (Trystan Gravelle) liebäugelt damit, seine Armeen unterstützend zu entsenden. Auch gegen Gil-galad (Benjamin Walker), der die elbische Seite als Hochkönig anführt. Gandalf bekommt es indes mit einem zwielichtigen dunklen Zauberer (Ciarán Hinds) zu tun, ehe sich als großer Showdown alles auf den Kampf der Giganten zwischen Sauron und dem Balrog zuspitzt. Eine Abweichung der Tolkien-Bücher.

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Die 4. Staffel ist für 2028 geplant :Das große Serien-Finale soll dann im Herbst 2030 starten.