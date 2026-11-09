Verkauft Kim Kardashian den schlechtesten Adventkalender des Jahres?

Für 188 Euro verspricht der Skims Adventkalender "ein Dutzend Gründe zu feiern". Das halten Fans von dem Nepp.

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Geschäftstüchtig sind die Kardashians: Wenn es darum geht, was sie ihren Fans noch alles verkaufen könnten, fällt den Schwestern und Momager Kris Jenner immer noch etwas ein. Mode, Kosmetik, Unterwäsche - es gibt einfach alles und das zu teils absurden Preisen. Jetzt hat Kim Kardashian das nächste Produkt auf den Markt gebracht: den "Skims Adventkalender".

Stolzer Preis für 12 Fensterchen

Günstig kann man den Adventkalender, der "ein Dutzend Gründe zu feiern" verspricht, nicht nennen: Für 188 Euro gibt es gerade mal zwölf Fensterchen, die man öffnen kann. Hinter denen sollen "lustige Überraschungen" wie Haar-Accessoires, Schlüsselanhänger und mehr warten, die angeblich zu unseren "täglichen Lieblingen" werden.

Schöne Verpackung, wenig dahinter

© Skims

Fiese Abzocke

Bei diesem durchaus hoch angesetzten Preis, darf man sich schon einiges erwarten. Doch Kim Kardashian enttäuscht ihre Fans. Statt hochwertiger Produkte, die den Festtagen einen besonderen Glanz verleihen, erwartet sie hinter den Türchen ein Haufen Ramsch. Auf TikTok machen enttäuschte Kundinnen ihrem Ärger Luft und warnen andere Frauen vor dem Kauf des "Skims Adventkalenders". Gewöhnliche Haargummis, Haarnadeln aus Plastik und ähnliche Billigprodukte sind die 188 Euro nicht wert. Dazu gibt es Schlüsselanhänger mit dem "Skims"-Schriftzug und ähnlich unnützes Zeug.

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Die gute Nachricht: Man kommt ohnehin kaum in Versuchung, sich den überteuerten Adventkalender von Kim Kardashian zu kaufen. Um ihn überhaupt zu bekommen, muss man sich in eine Warteliste eintragen.