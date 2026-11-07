Kult-Schauspielerin Morgan Fairchild startet auf OnlyFans

Schauspielerin Morgan Fairchild geht neue Wege im Internet und hat einen eigenen Kanal auf der Plattform OnlyFans gestartet. Wer allerdings freizügige Fotos erwartet, wird überrascht sein: Der TV-Star setzt auf Wissenschaft, Humor und persönliche Einblicke.

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Mit ihren Rollen in weltweit erfolgreichen Fernsehserien wie "Falcon Crest" oder als glamouröse Mutter von Chandler Bing im Kult-Hit "Friends" schrieb Morgan Fairchild Fernsehgeschichte. Nun wagt sich die US-amerikanische Darstellerin auf ein gänzlich neues Terrain: Die Schauspielerin hat ein Profil auf dem kostenpflichtigen Portal OnlyFans eröffnet. Die Plattform ist im Web vor allem für pikante und explizite Bezahl-Inhalte bekannt, doch Fairchild schlägt dort bewusst eine völlig andere Richtung ein.

Jeglichen Spekulationen über schlüpfrige Schnappschüsse schob die Darstellerin umgehend einen Riegel vor. Mit einem klaren Statement nahm sie ihren Followern direkt den Wind aus den Segeln: "Ich werde neue Fotos und Videos hochladen. Und bevor jemand fragt: Nein, nicht solche!" Statt nackter Tatsachen plant sie, Facetten ihrer Persönlichkeit zu präsentieren, die abseits der Scheinwerfer bisher verborgen blieben. "Hauptsächlich werde ich einfach albern sein und über alles reden, was mir gerade durch den Kopf geht", kündigte der Star an.

Wissenschaft und private Anekdoten statt Erotik

Hinter dem Schritt steht der Wunsch, die eigene Person jenseits des jahrzehntelangen Glamour-Images zu zeigen. Während das Publikum vor den TV-Bildschirmen vor allem die geschminkten Serienfiguren vor Augen hat, verbirgt sich hinter der Fassade ein ganz anderer Mensch.

© Disney via Getty Images

"Die Leute kennen die Figuren, die Kleidung und die großen Haare", schilderte Fairchild die gängige Wahrnehmung. Kaum jemand wisse hingegen, dass sie eine leidenschaftliche Faszination für Naturwissenschaften hege. Fairchild bezeichnet sich selbst ganz offen als echten Wissenschafts-Nerd. Künftig sollen naturwissenschaftliche Themen, humorvolle Episoden und ungefilterte Gedanken im Mittelpunkt ihrer Beiträge stehen.

Die Fakten zum OnlyFans-Start im Überblick

Die Plattform: Eigener Abonnenten-Kanal auf dem Bezahlportal OnlyFans

Eigener Abonnenten-Kanal auf dem Bezahlportal OnlyFans Die Inhalte: Keine erotischen Fotos, sondern Wissenschaft, Humor und private Anekdoten

Keine erotischen Fotos, sondern Wissenschaft, Humor und private Anekdoten Die Inspiration: Schauspielkollegin Donna Mills überzeugte sie mit positiven Erfahrungen

Schauspielkollegin Donna Mills überzeugte sie mit positiven Erfahrungen Die Produktion: Zahlreiche Fotos und Videos wurden für den Start bereits vorproduziert

Zahlreiche Fotos und Videos wurden für den Start bereits vorproduziert TV-Comeback: Rückkehr zur Kult-Soap "Reich und schön" nach 17 Jahren Pause

Rückkehr zur Kult-Soap "Reich und schön" nach 17 Jahren Pause Weitere Projekte: Wöchentlicher Podcast "2 Bitches From Texas" mit Schwester Cathryn Hartt

Inspiration durch Schauspielkollegin Donna Mills

Den entscheidenden Anstoß für das Experiment gab ein Ratschlag aus dem engsten Freundeskreis in Hollywood. Allen voran Schauspielkollegin Donna Mills, bekannt aus dem TV-Klassiker "Unter der Sonne Kaliforniens", machte Fairchild Mut für den Sprung auf die Plattform. Mills betreibt selbst bereits seit Juli 2026 ein eigenes OnlyFans-Profil und schwärmte von den durchwegs positiven Rückmeldungen ihrer Community.

Für Fairchild war dieser Zuspruch das finale Argument, den Schritt zu wagen. In den vergangenen Wochen produzierte sie bereits eine Vielzahl an exklusiven Foto- und Videobeiträgen für ihre Abonnenten. Ihr zentrales Anliegen sei es, in einer immer unpersönlicheren Online-Welt wieder eine direkte, unmittelbare Brücke zu ihren Fans zu schlagen.

Neue Projekte und Neugierde als Lebenselixier

Hinter der Anmeldung auf dem Portal steckt eine lebensbejahende Philosophie: Auch in späteren Lebensphasen geistig beweglich zu bleiben und sich vor modernen Technologien nicht zu verschließen. "Man wird älter, aber man will nicht alt sein", begründete Fairchild ihre Entscheidung. Das Ausprobieren neuer Kanäle gehöre für sie schlichtweg dazu.

Von Ruhestand kann bei der Powerfrau ohnehin keine Rede sein. Im Jänner 2026 feierte Fairchild nach 17 Jahren Pause ihr umjubeltes Serien-Comeback in der US-Kult-Soap "Reich und schön". Zudem unterhält sie seit Oktober 2025 gemeinsam mit ihrer Schwester Cathryn Hartt eine treue Hörerschaft mit dem wöchentlichen Erfolgs-Podcast "2 Bitches From Texas".