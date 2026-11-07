In Podcast
Popstar Alanis Morissette outet sich als pansexuell
Die kanadische Sängerin Alanis Morissette (52) sprach im Podcast "Handsome" mit den Gastgeberinnen Tig Notaro (55), Fortune Feimster und Mae Martin offen über ihre sexuelle Orientierung. Ausgangspunkt war eine Frage des Magazins "Fortune", ob ihre schmerzhaften Erlebnisse mit Männern sie jemals dazu gebracht hätten, sich zu wünschen, lesbisch zu sein. Morissette antwortete direkt: "Ich bin pansexuell, also ja." Auf die überraschte Nachfrage von Tig Notaro bestätigte die "Ironic"-Interpretin knapp: "Bin ich."
Lockerer Umgang mit späten Neuigkeiten
Die Neuigkeit kam erst am Ende der Folge zur Sprache, weshalb die drei Podcasterinnen den Gast scherzhaft aufzogen, dass sie so etwas am besten gleich zu Beginn verkündet hätte. Morissette konterte das späte Coming-out lachend: "Ich hebe mir das gerne für den Epilog auf." Pansexualität beschreibt die sexuelle, romantische oder emotionale Anziehung zu Menschen unabhängig von deren Geschlecht oder Geschlechtsidentität, wobei Persönlichkeit und Mensch im Vordergrund stehen.
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Privatleben und frühere TV-Momente
Privat ist Alanis Morissette seit 2010 mit dem Musiker Mario "Souleye" Treadway verheiratet und hat mit ihm die drei Kinder Ever, Onyx und Winter. Bereits im September erinnerte sich die Sängerin im Podcast "Call Her Daddy" an einen TV-Kuss mit Sarah Jessica Parker (61) im Jahr 2000 bei "Sex and the City". Die Idee stammte nach eigenen Worten von ihr selbst, und sie empfand den Kuss mit der Schauspielerin als "sehr angenehm", "leicht" und "unbeschwert".
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