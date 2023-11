2,6 Promille und 160 km/h: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Die Salzburger Polizei hat am Wochenende mehrere stark betrunkene Autofahrer sowie einen Lenker, der zu schnell unterwegs war, aus dem Verkehr gezogen und angezeigt.

Ein 45-jähriger Mann aus Litauen wurde auf der Westautobahn A1 angehalten, ein erster Alkotest ergab 2,6 Promille. Eine Messung mit einem geeichten Alkomaten verweigerte der Mann, teilte die Polizei mit.

Bei Schwerpunktkontrollen im Flachgau wurden eine 22-jährige Lenkerin mit 1,36 Promille und ein 31-Jähriger mit 2,1 Promille erwischt. Ein 29-jähriger Autofahrer wurde mit 0,56 Promille angehalten.

Im Pongau beobachteten Polizisten in Bischofshofen einen Wagen, der an einer Stelle mit Verkehrsinsel zwei Fahrzeuge überholte. Sie fuhren dem Auto durch das Ortsgebiet nach, der 18-jährige Lenker war dabei mit bis zu 160 km/h unterwegs. Erst nach längerer Fahrt nahm der Raser die Warnzeichen der Polizei wahr und hielt an. Dem Mann wurde wegen der eklatanten Geschwindigkeitsübertretung die Weiterfahrt untersagt.