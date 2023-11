Pkw-Lenker raste in Kärnten mit fast 120 km/h durch Baustellenbereich

Ein Pkw-Lenker ist am Samstagabend mit fast 120 km/h durch einen Baustellenbereich auf der Südautobahn (A2) in Klagenfurt gerast.

Mit der Laserpistole wurde eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 56 km/h nach Abzug der Toleranz gemessen, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mit. Der Pkw wurde gestoppt. Der Lenker, ein in Villach lebender Russe (44), gab an, "mit den Gedanken nicht ganz auf der Straße" gewesen zu sein. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

In dem Baustellenbereich ist die Geschwindigkeit mit 60 km/h limitiert. Die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt "blitzten" den Autolenker um 19.37 Uhr beim Knoten West in Fahrtrichtung Klagenfurt. Ein Alkovortest verlief negativ. Der Mann wird angezeigt.