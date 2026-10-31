Jetzt enthüllt ein Buch Kim Kardashians Erfolgsgeheimnis

Vom Reality-Star zur Unternehmerin mit Weltmarke: Diese Woche erschien "KIM", die autorisierte Biografie über Kim Kardashian. Mit Einblicken in eine Familie, die vom öffentlichen Privatleben lebt – und trotzdem längst nicht alles zeigt.

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Sie hat ihr Gesicht zur Marke gemacht, ihre Familie zum Serienereignis und die Aufmerksamkeit von Millionen zum Geschäftsmodell. Doch wer ist Kim Kardashian, wenn die Kameras ausgeschaltet sind? Dieser Frage folgt der Journalist Jonathan Van Meter in "KIM". Im Mittelpunkt steht eine Frau, deren Aufstieg so oft kommentiert wurde, dass ihre eigentliche Geschichte dahinter bisweilen verschwindet.

“Beim Lesen der Biografie habe ich geweint.” Kim Kardashian

Der Autor Van Meter, der für "Vogue" und "New York" schreibt, hat dafür ungewöhnlich viel Zugang bekommen. Fünf Jahre arbeitete er mit Kardashian zusammen; hinzu kamen Gespräche mit Freunden, Angehörigen und Wegbegleitern. Beim Lesen habe sie geweint, erzählte Kim bei "Jimmy Kimmel Live!". Sie habe sich selbst noch nie auf diese Weise dargestellt gesehen. Ein bemerkenswerter Satz von jemandem, dessen Alltag seit Jahren Fernsehstoff ist.

Sextapes als Karrierestart

Das Buch "Kim", die autorisierte Biografie über Kardashian von Jonathan Van Meter, ist soeben im Goldmann Verlag erschienen. © Goldmann

Ihre Geschichte führt aus dem wohlhabenden Beverly Hills zunächst in den Umkreis von Paris Hilton. Kim arbeitete als Assistentin und Stylistin, bevor sie selbst zur Hauptfigur wurde. 2007 machten ein öffentlich gewordenes Sextape und der Start von "Keeping Up with the Kardashians" sie weltweit bekannt. Aus der jungen Frau im Umfeld anderer Prominenter wurde eine Berühmtheit, die bald selbst bestimmte, wohin die Kameras schwenkten.

Zu den Details in dem Buch zählt, wie früh Kim das Internet als Verkaufsraum verstand. So verkaufte sie etwa Designerstiefel, die sie für rund 800 Dollar pro Paar eingekauft hatte, für jeweils 2.500 Dollar auf eBay weiter. Aber auch die Geschäftstüchtigkeit anderer Frauen in ihrer Familie nimmt der Autor unter die Lupe. Der Blick zurück gibt dem heutigen Imperium eine Vorgeschichte aus Ladenarbeit, Verkaufstalent und familiärem Zusammenhalt.

Kim mit ihrer neuen Liebe Lewis Hamilton, der perfekt in ihr Leben zu passen scheint. © Kevin Mazur/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art

“Zwischen den beiden flogen die Fetzen!” "KUWTK"-Produzentin Farnaz Farjam

Ihre desaströse Ehe mit Skandal-Rapper Kanye West nimmt freilich auch ein großes Kapitel in dem 384 Seiten langen Werk ein. "KUWTK"-Produzentin Farnaz Farjam erzählt etwa über einen heftigen Streit bei Caitlyn Jenners Geburtstagsfeier im Oktober 2020. West habe der Familie vorgeworfen, seine Präsidentschaftskandidatur nicht zu unterstützen. Die Szene wurde für die Reality-Serie herausgeschnitten. Auch sein Wunsch, die Kinder nach Wyoming zu holen, belastete die Ehe. Im Februar 2021 reichte Kardashian die Scheidung ein. Derzeit ist die vierfache Mutter (North, 13, Saint, 10, Chicago, 8, Psalm, 7) mit Formel 1-Pilot Lewis Hamilton (41) glücklich – für ihn erwägt Kim sogar, nach England auszuwandern.

Die Ehe mit Rapper Kanye West, von dem Kim vier Kinder hat, scheiterte kläglich und medienwirksam. © GC Images

Kims Einsatz für Reformen im Justizsystem

Was die Biografie interessant macht, geht weit über all die Schlagzeilen, die nahezu täglich über das It-Girl geschrieben werden, hinaus. Van Meter beschreibt Kardashians Weg zur Unternehmerin und auch ihren Einsatz für Reformen im Strafjustizsystem. Zweifelsohne eine Voraussetzung der Geschäftsfrau, die Biografie überhaupt zu autorisieren und dafür eng mit dem Autor zusammenzuarbeiten. Nicht umsonst handelt Kims Geschichte vom Talent, Menschen in ihren Bann zu ziehen. "KIM" lädt dazu ein, genauer auf ihre Arbeit hinter all dem Glamour, dem Erfolg und ihrem perfekten Aussehen zu schauen. Denn zwischen einem scheinbar beiläufigen Einblick und einer weltweit verkäuflichen Marke liegt eine Leistung, die sich mit dem Wort Selbstdarstellung allein wohl kaum erklären lässt.