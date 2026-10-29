Nach Auszug ihrer Kinder: Jennifer Lopez fand Trost im Tonstudio

Wenn die Kinder das Haus verlassen, fallen viele Eltern in ein emotionales Loch. Auch Pop-Ikone Jennifer Lopez ging es nach dem Auszug ihrer 18-jährigen Zwillinge nicht anders. Doch statt in Traurigkeit zu versinken, flüchtete die Sängerin ins Studio.

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Es ist ein Einschnitt, vor dem sich viele Eltern fürchten: das sogenannte "Empty-Nest-Syndrom". Nachdem ihre 18-jährigen Zwillinge Emme und Max (aus ihrer Ehe mit Sänger Marc Anthony, mit dem sie von 2004 bis 2014 verheiratet war kürzlich für das College zu Hause ausgezogen sind, stand Jennifer Lopez plötzlich vor einer ungewohnten Leere. Im Interview mit dem US-Magazin "Variety" sprach sie nun ehrlich über diese schwierige Übergangsphase.

Jennifer Lopez über leeres Nest

Kinder "nehmen so lange einen so großen Teil deines Gehirns ein, und wenn sie weg sind – was verheerend, traurig und beängstigend ist –, stehst du vor einem Leben, das jetzt völlig anders ist", gab Lopez zu. Plötzlich müsse man sich der großen Frage stellen: „Was soll ich mit diesem Freiraum und dieser Zeit anfangen?“

Jennifer Lopez © Kevin Mazur/Getty Images for The

Die Flucht ins Tonstudio

Anstatt Trübsal zu blasen, fand J.Lo ihre Zuflucht dort, wo sie sich immer am stärksten fühlte: in der Musik. "Meine Antwort war: Ich bin einfach wieder ins Studio gegangen", so die Sängerin.

Was aus diesem Neuanfang hervorging, dürfte die Vorfreude ihrer Fans noch einmal steigern. Die Pop-Diva verrät: „Ich habe einige der besten Songs geschrieben, die ich je geschrieben habe, und ich bin wirklich begeistert!“. Lopez beschreibt ihre neue musikalische Ära als positiv, aber mit emotionalem Tiefgang: Sie habe ein Album geschaffen mit „einigen der fröhlichsten, schönsten Songs, die nur einen Hauch von Wehmut in sich tragen“.

Trauer trifft auf Dancefloor

Ein erster Vorgeschmack auf diese neue Schaffensphase ist die kommende Single "Proof of Love". Lopez erklärte gegenüber Variety, dass der Track ein fröhlicher Dance-Song sei, der jedoch die Dualität der Liebe thematisiere. Der Schmerz und die Trauer, die man empfindet, wenn ein geliebter Mensch nicht mehr um einen ist, seien letztlich der stärkste Beweis für tiefe Liebe.

Erscheinen soll der Track im November als neues Bonus-Stück. Anlass ist die erste exklusive Jubiläums-Neuauflage auf Vinyl ihres Erfolgsalbums "Love?" aus dem Jahr 2011, das damals weltweite Mega-Hits wie "On the Floor" hervorbrachte.

Ein neues Kapitel

Nach turbulenten Jahren – die auch das Ende ihrer jüngsten Ehe mit Hollywood-Star Ben Affleck umfassten – scheint Jennifer Lopez nun kraftvoll in einem neuen Lebensabschnitt angekommen zu sein. Das "leere Nest" hat ihr nicht nur Zeit für sich selbst, sondern auch den Raum für eine kreative Explosion gegeben. J.Lo hat den Trennungsschmerz in musikalische Energie umgewandelt und wir können es kaum erwarten, bald zu den neuen Beats zu tanzen.